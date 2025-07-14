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Коммерсантъ FM
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Песков о неторопливом Киеве, эстонской провокации на Балтике и поставках оружия из США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, как Россия относится к визиту спецпосланника президента США в Киев, прокомментировал стрельбу из HIMARS на Балтике и уточнил, дошла ли до Кремля просьба графа Петра Шереметева о переезде в Россию. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах с Украиной

  • Очевидно, что Киев не спешит.
  • Россия по-прежнему ожидает предложений по срокам.
  • Россия готова к продолжению и к проведению третьего раунда переговоров с Украиной.

О визите Келлога на Украину

  • В первую очередь ожидания должны быть у самого спецпосланника президента США Кита Келлога и у украинских собеседников.
  • Для России важно, чтобы Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию.

Об американском оружии

  • Поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются.

О боевых стрельбах Эстонии из HIMARS

  • Многие страны занимаются провокационными действиями на Балтике.
  • Россия будет твердо отстаивать свои законные интересы на Балтике.
  • На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности.

О графе Шереметеве

  • Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева.
  • Желание графа переехать из Франции в Россию можно только приветствовать.

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