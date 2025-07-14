Песков о неторопливом Киеве, эстонской провокации на Балтике и поставках оружия из США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, как Россия относится к визиту спецпосланника президента США в Киев, прокомментировал стрельбу из HIMARS на Балтике и уточнил, дошла ли до Кремля просьба графа Петра Шереметева о переезде в Россию. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах с Украиной
- Очевидно, что Киев не спешит.
- Россия по-прежнему ожидает предложений по срокам.
- Россия готова к продолжению и к проведению третьего раунда переговоров с Украиной.
О визите Келлога на Украину
- В первую очередь ожидания должны быть у самого спецпосланника президента США Кита Келлога и у украинских собеседников.
- Для России важно, чтобы Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию.
Об американском оружии
- Поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются.
О боевых стрельбах Эстонии из HIMARS
- Многие страны занимаются провокационными действиями на Балтике.
- Россия будет твердо отстаивать свои законные интересы на Балтике.
- На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности.
О графе Шереметеве
- Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева.
- Желание графа переехать из Франции в Россию можно только приветствовать.