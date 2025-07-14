Стальные цены проявят гибкость

Очередной пакет американских пошлин может негативно повлиять на перераспределение торговых потоков на рынке черных металлов и создать новые вызовы для китайского рынка стали. В условиях стагнации внутреннего спроса и вынужденных ограничений на привычных, азиатских, экспортных рынках, Китай может ускорить темпы снижения производства стали. Однако они явно не будут достаточными, чтобы глобально поднять цены, опасаются эксперты. Тем более что Китай агрессивно ищет новые рынки сбыта: наращивает поставки в Россию и изучает новые регионы, в том числе Латинскую Америку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alfred Cheng Jin / File Photo / Reuters Фото: Alfred Cheng Jin / File Photo / Reuters

Предупреждение президента США Дональда Трампа 15 странам о том, что, если они не увеличат закупки американских товаров, с 1 августа будут введены пошлины в размере 25–40%, может создать новые вызовы для китайского рынка стали, предостерегают аналитики S&P Global. «Поскольку кризис в строительном секторе Китая продолжает снижать внутренний спрос на сталь, экспорт металлопродукции остается важным драйвером роста,— указывают они.— Однако если внешний спрос замедлится из-за новых торговых пошлин, китайский стальной рынок может столкнуться с новым давлением».

По данным китайской таможни, на 15 стран, получивших письма от президента США, пришлось около 30% экспорта китайской стали за январь—май. Большинство из них — азиатские государства, где стальной рынок уже испытывает давление из-за слабого спроса и перепроизводства. Рост поставок китайской стали в Азию привел к увеличению числа антидемпинговых расследований, пять из которых уже привели к введению пошлин на китайскую сталь, охватывающих 7,7 млн тонн годового экспорта. Цены на сталь в Азии продолжают снижаться: индекс Platts CFR ЮВА на 8 июля составил $447 за тонну (минус 22,7% с начала года).

Результатом может стать рост темпов сокращения производства стали Китаем, полагают эксперты, что может стабилизировать цены на глобальном рынке. Но пока эти темпы невысоки. По данным Национального бюро статистики КНР, за первые пять месяцев выплавка стали в Китае уменьшилась на 1,7%, до 431,6 млн тонн, прогноз Mysteel на 2025 год — на уровне 2024 года: чуть более 1 млрд тонн.

По итогам этого года производство стали в Китае может снизиться на 2–3%, ожидает ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев, чего недостаточно для разворота в мировых ценах на сталь, учитывая, что экспорт из страны растет двузначными темпами. Пока, вместо того чтобы адаптироваться к снижению внутреннего спроса, китайские сталепроизводители за счет гибкой ценовой политики увеличили экспорт своей продукции, говорят в РА «Русмет», и, по всей вероятности, намерены и впредь продвигать свою продукцию на новые рынки — возможно, в страны Латинской Америки.

По недавней оценке Baosteel, сокращение производства в Китае в этом году может достичь 50 млн тонн. Тогда спад экспорта может составить до 15 млн тонн напрямую и сопоставимых объемов в виде готовой металлоемкой продукции, полагает главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин. В перспективе это действительно может позволить ценам на некоторые виды продукции вырасти на 10–15% — во всяком случае, эффект для цен был заметен, когда Китай сокращал производство в 2016–2017 годах, уверен эксперт. Масштабы и сроки сокращения зависят от внутреннего спроса на сталь в Китае, подчеркивает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Если китайские власти будут усиливать стимулы для строительства, падение будет не очень большим,— рассчитал он.— Масштаб зависит от экспортных ограничений. Если 15 стран будут вводить пошлины 25–40%, Китай может потерять до 12–15 млн тонн экспорта в год. Это примерно 1,5–2% от общего производства. Тогда сокращение производства может составить от 3% до 5% за ближайшие пару лет». Цены начнут расти, если производство сократится на 6–7% (примерно 50 млн тонн). Это снизит глобальное предложение на 2–3%. И одновременно должен начать расти спрос в ЕС и США. Пока этого не происходит, вряд ли мы увидим рост цен, скептичен он.

Российские сталевары едва ли смогут стать бенефициарами новых торговых ограничений. Особенно притом, что, несмотря на происходящий у нас спад и производства, и потребления металла на внутреннем рынке, в страну уже везут заметно больше стали из Китая, указывает Борис Копейкин: причем не только тех марок, которые у нас не производятся, но и непосредственно конкурирующих с нашим внутренним производством (см. “Ъ” от 26 июня).

Азиатский рынок для российских металлургов не особо привлекателен — длинное логистическое плечо, да и в целом сейчас экспорт при таких низких ценах и курсе рубля едва прибылен, говорит Ахмед Алиев. Вне Китая до 2022 года Россия поставляла в Азию примерно до 4–5 млн тонн стали ежегодно — в основном во Вьетнам, Индию и Турцию. Сейчас конкуренция с Китаем снижает рентабельность этих поставок. Добавим к этому санкции и сложности логистики, которые мешают наращивать поставки и имеем снижение доли России в азиатском импорте примерно в два раза, до 3%, за последние три года, приводит данные Олег Абелев. «В июне были отдельные поставки в Индию. Но уж очень дешево пришлось продавать,— подтверждает начальник аналитического отдела "Металлоснабжение и сбыт" Виктор Тарнавский.— Сегодня главная задача экспорта — не получение прибыли, а удаление излишков стальной продукции с российского рынка, чтобы металлургические предприятия смогли сохранить более или менее нормальный уровень загрузки мощностей».

Полина Трифонова