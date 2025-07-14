Песков: для РФ важно, чтобы Келлог в Киеве продолжал посреднические усилия США
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал важным продолжение посреднических усилий США спецпосланником американского президента Китом Келлогом, который отправился на неделю в Киев.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В первую очередь, это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников»,— ответил он на вопрос об ожиданиях Кремля от визита Кита Келлога на Украину.
Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что со спецпосланником американского лидера планируется обсудить оборону и укрепление безопасности, поставки оружия, санкции, а также усиление сотрудничества между Украиной и США.