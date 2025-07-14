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Коммерсантъ FM
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Песков: для РФ важно, чтобы Келлог в Киеве продолжал посреднические усилия США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал важным продолжение посреднических усилий США спецпосланником американского президента Китом Келлогом, который отправился на неделю в Киев.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В первую очередь, это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников»,— ответил он на вопрос об ожиданиях Кремля от визита Кита Келлога на Украину.

Песков о неторопливом Киеве, эстонской провокации на Балтике и визите Келлога

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Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что со спецпосланником американского лидера планируется обсудить оборону и укрепление безопасности, поставки оружия, санкции, а также усиление сотрудничества между Украиной и США.

Лусине Баласян

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