В Кремле не заметили паузы в поставках оружия Украине из США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военные поставки Украине из США продолжаются и продолжались. При этом в Пентагоне сообщали о паузе в передаче оружия на время проверки американских запасов вооружения.

«Было много слов сказано и о дороговизне, и так далее. Теперь, вроде, получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы, что-то будут оплачивать, что-то — не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются на Украину»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для поставок Украине. По данным СМИ, в июле Пентагон принял решение о приостановке поставок без согласования с Белым домом. Вскоре Дональд Трамп объявил о планах отправить Киеву оборонительное оружие, в том числе комплексы ПВО Patriot.

О позиции США по российско-украинскому конфликту — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».

Лусине Баласян