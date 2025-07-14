Кремль приветствует желание графа Шереметева переехать в Россию

МИД РФ получил обращение графа Петра Шереметева, пожелавшего переехать из Франции в Россию, cообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кремль приветствует это желание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Шереметев

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Петр Шереметев

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Во время пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, означает ли желание графа Петра Шереметева уехать из Франции, что в Европе «не все в порядке». «В порядке или не в порядке, наверное, не нам судить. Наш соотечественник изъявил такое желание, и, конечно, это можно только приветствовать»,— ответил представитель Кремля.

Петр Шереметев — потомок знатного российского рода, представители которого переселились во Францию после Октябрьской революции. На протяжении многих лет он возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже. Желание переехать он объяснил тем, что в России много возможностей для культурно-просветительской деятельности.

Лусине Баласян