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Коммерсантъ FM
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Кремль: Украина не спешит проводить переговоры с Россией

Россия готова провести третий раунд переговоров с Украиной и все еще ждет предложений по дате следующей встречи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Последняя встреча делегаций стран состоялась 2 июня.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда»,— сказал представитель Кремля журналистам.

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Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. Пока они не завершатся, Украина не намерена проводить следующий раунд переговоров. Стороны, в частности, должны обсудить меморандумы о прекращении огня, которыми они обменялись на последней встрече. Президент РФ Владимир Путин говорил, что главы делегаций обсуждают возможные даты.

Лусине Баласян

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