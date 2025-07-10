Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не посетил прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. По словам пресс-секретаря, у президента «сегодня другой рабочий график».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он также подтвердил, что президент направил на прощание венок. «Что касается венка, да, президент, конечно, традиционно отправляет свои венки»,— сказал пресс-секретарь. Ранее о венке от президента на церемонии сообщало «РИА Новости». Позднее публикацию «аннулировали как вышедшую ошибочно».

На вопрос о том, посетил ли церемонию кто-то из представителей администрации президента, господин Песков ответил так: «Здесь не бывает никакой обязаловки, поэтому я не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого».

Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице в Москве с 9:00 до 11:00 мск. Проститься с бывшим министром пришли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников и др.

По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Полина Мотызлевская