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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не посетил прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. По словам пресс-секретаря, у президента «сегодня другой рабочий график».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он также подтвердил, что президент направил на прощание венок. «Что касается венка, да, президент, конечно, традиционно отправляет свои венки»,— сказал пресс-секретарь. Ранее о венке от президента на церемонии сообщало «РИА Новости». Позднее публикацию «аннулировали как вышедшую ошибочно».

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На вопрос о том, посетил ли церемонию кто-то из представителей администрации президента, господин Песков ответил так: «Здесь не бывает никакой обязаловки, поэтому я не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого».

Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице в Москве с 9:00 до 11:00 мск. Проститься с бывшим министром пришли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников и др.

По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Прощание с Романом Старовойтом

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РЖД Олег Белозеров

Президент РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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