Кремль не считает, что мирный процесс по Украине застопорился

Российские власти не считают, что процесс мирного урегулирования по Украине застопорился, даже с учетом возобновления поставок американского оружия украинской стороне, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва ожидает позиции Киева по следующему ранду переговоров.

«Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. 27 июня Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, а главы делегаций обсуждают возможные даты. На этой неделе Дмитрий Песков заявил, что от украинской стороны ждут предложения по срокам следующей встречи.

Лусине Баласян