Страховые пересчитывают риски
На сколько подорожали полисы в случае складской недвижимости
13.10.2026, 17:53
Склады стали обходиться бизнесу гораздо дороже, и дело не только в аренде. Страховщики за год подняли тарифы на страхование складской недвижимости в 20 раз, подсчитали аналитики сервиса «Полис.онлайн» и компании «Рентал Про».
Основной скачок пришелся на начало лето, после серии налетов БПЛА на крупные логистические центры маркетплейсов. Ставки на самый дорогой полис (от рисков атаки беспилотников) умножены на 200, рассказал начальник отдела страхования коммерческой недвижимости брокера Remind Александр Ефимов:
«Если в прошлом году стоимость такого страхования составляла порядка 0,015% за год, то сейчас ставка находится на уровне 1,5% за полгода. При этом у небольших селлеров, объем стока которых не превышает несколько миллионов либо несколько десятков миллионов рублей, вопросы страхования, как правило, еще не выстроены. Такие игроки стали активно интересоваться этим аспектом, начиная с конца июля этого года. Собственник страхует то имущество, которое принадлежит ему. Что принадлежит арендаторам? Это стеллажи, какие-то погрузчики и, конечно, товары. Сейчас к нам ежедневно приходит несколько запросов от таких предпринимателей».
Ставки очень зависят от города, где находится склад. Так, в столице и Санкт-Петербурге тарифы выросли в 30 раз, пишут «Ведомости». В некоторых регионах компании вообще отказываются страховать клиентов. Те же, кто все-таки оформляют полисы, так повышают цены, что это становится просто убыточно для бизнеса, рассказал генеральный директор компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин:
«К текущему моменту стоимость страхования выросла до уровня 5-7%. Это касается и объектов недвижимости, и товаров на них. Это уже достаточно большие суммы, поэтому грузовладельцы и логистические компании точечно решают, оформлять ли полис или нет.
В некоторых случаях это становится нецелесообразным.
Например, возьмем небольшой склад в 10 тыс. кв. м. Товар, который лежит на нем, может оцениваться в 7-10 млрд руб. Его страхование обойдется в 400-500 млн руб. в год, в то время как стоимость складских услуг — в 150-200 млн руб. в год, то есть в 3-3,5 раза выше. Понятно, что имеет значение локация объектов. В регионах, где наиболее опасная ситуация, и стоимость страхования выше. Поэтому все нужно взвешивать в каждой конкретной ситуации. Кроме того, зачастую получить компенсацию непросто, надо доказывать свою позицию».
По прогнозам Всероссийского союза страховщиков, тарифы будут расти и дальше. Это связано как с ужесточением условий перестрахования, так и с высокой активностью атак в отдельных регионах. Чтобы снизить затраты, страховщики предлагают своим клиентам распределять имущество между небольшими площадками, снижать объемы запасов и самостоятельно повышать защищенность объектов.