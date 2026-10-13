Страховые пересчитывают риски

«Если в прошлом году стоимость такого страхования составляла порядка 0,015% за год, то сейчас ставка находится на уровне 1,5% за полгода. При этом у небольших селлеров, объем стока которых не превышает несколько миллионов либо несколько десятков миллионов рублей, вопросы страхования, как правило, еще не выстроены. Такие игроки стали активно интересоваться этим аспектом, начиная с конца июля этого года. Собственник страхует то имущество, которое принадлежит ему. Что принадлежит арендаторам? Это стеллажи, какие-то погрузчики и, конечно, товары. Сейчас к нам ежедневно приходит несколько запросов от таких предпринимателей».