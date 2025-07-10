Песков переадресовал в МИД вопрос о переговорах Лаврова и Рубио

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ъ FM» о том, какие темы будет обсуждать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио. По словам представителя Кремля, за деталями стоит обращаться в российское внешнеполитическое ведомство.

Сергей Лавров сегодня находится с визитом в Куала-Лумпур для участия во встречах в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). МИД РФ сообщил, что прорабатывается его встреча с Марко Рубио. Эту информацию подтвердил и Госдепартамент.

Лусине Баласян