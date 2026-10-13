Пятый за сутки самолет подал сигнал бедствия над Европой

По подсчетам ТАСС, это уже пятый подобный инцидент с начала суток в Европе. До этого сигнал бедствия подавал самолет, совершавший рейс из Лондона в Фаро на юге Португалии. Еще один самолет подал сигнал о захвате во время полета из Корфу в Нюрнберг. До аэропорта назначения его сопроводили истребители. Кроме того, сигнал бедствия подавал самолет, летевший из Стокгольма в Цюрих. Он экстренно сел в Гамбурге. Как пояснили в авиакомпании Swiss, которой принадлежит судно, во время полета стало плохо одному из пассажиров.