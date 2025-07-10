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Коммерсантъ FM
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Песков: каждый сам решал, ехать ли на прощание со Старовойтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом было личным решением каждого. Так он ответил на вопрос, приезжал ли на мероприятие кто-то от администрации главы государства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Здесь не бывает никакой обязаловки»,— сказал представитель президента на брифинге. По его словам, церемонию посетили многие члены правительства.

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Господин Песков добавил, что Владимир Путин не был на мероприятии, так как у него «сегодня другой рабочий график». Глава государства направил на прощание венок.

Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице в Москве с 9:00 до 11:00 мск. Проститься с бывшим министром пришли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников. По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Фотогалерея

Прощание с Романом Старовойтом

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РЖД Олег Белозеров

Президент РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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Вице-премьер Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент РЖД Олег Белозеров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники перед началом церемонии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Патрушев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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