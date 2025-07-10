Песков: каждый сам решал, ехать ли на прощание со Старовойтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом было личным решением каждого. Так он ответил на вопрос, приезжал ли на мероприятие кто-то от администрации главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Здесь не бывает никакой обязаловки»,— сказал представитель президента на брифинге. По его словам, церемонию посетили многие члены правительства.

Господин Песков добавил, что Владимир Путин не был на мероприятии, так как у него «сегодня другой рабочий график». Глава государства направил на прощание венок.

Церемония прощания проходила в Центральной клинической больнице в Москве с 9:00 до 11:00 мск. Проститься с бывшим министром пришли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников. По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.