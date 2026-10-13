В МИД РФ допустили встречу Москвы и Вашингтона по «взаимным раздражителям» до конца года

«Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нет пробуксовок»,— сказал дипломат журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Господин Рябков добавил, что прогресса нет по тем вопросам, которые, по мнению США, зависят от успеха в урегулировании украинского конфликта.