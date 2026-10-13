В МИД РФ допустили встречу Москвы и Вашингтона по «взаимным раздражителям» до конца года
Рябков допустил встречу России и США по взаимным раздражителям до конца года
13.10.2026, 17:55
Контакты России и США по «раздражителям» в двусторонних отношениях проходят не безрезультатно, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он допустил, что делегации двух стран могут обсудить их до конца года. Конкретные сроки проведения консультаций он не назвал.
«Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нет пробуксовок»,— сказал дипломат журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Господин Рябков добавил, что прогресса нет по тем вопросам, которые, по мнению США, зависят от успеха в урегулировании украинского конфликта.
Сергей Рябков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать разрешение украинского конфликта. «Что касается конкретной тематики, отрабатываемой в их рамках, это вопрос непубличный. Мы подходим к нему максимально ответственно, никаких утечек мы не допустим»,— добавил он. Сроки трехсторонней встречи по этому вопросу также не определены.