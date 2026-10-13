В Белом доме не ответили на вопрос об обмене разведданными США с Украиной
13.10.2026, 18:07
Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не смогла ответить на вопрос журналистов о том, прекратили ли США обмениваться разведданными с Украиной. Брифинг стал первым для госпожи Захарии в качестве пресс-секретаря американской администрации.
«Мне нужно будет этот вопрос уточнить»,— сказала госпожа Захария. Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев не получил от партнеров разведданные о пуске ракет в ночь на 13 октября.
Как писали американские СМИ, посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией заявили, что Вашингтон может лишить Киев разведданных, если ВСУ не прекратят атаковать российские НПЗ. По данным Financial Times, Украина не отказалась от ударов по НПЗ и после того, как Россия и Вашингтон заключили топливную сделку.