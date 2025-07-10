Кремль приветствует встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Россия приветствует прямой диалог президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые проводят переговоры в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Именно подписание такого договора - оно и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира»,— добавил он.

Переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в ОАЭ длятся уже больше четырех часов. Лидеры встретились спустя почти четыре месяца после согласования текста мирного договора, который до сих пор не подписан из-за дополнительных условий азербайджанской стороны. Азербайджан требует роспуска Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, а также изменения конституции Армении.

Лусине Баласян