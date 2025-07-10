Песков переадресовал вопрос о ситуации вокруг «Лосиного острова» властям Королева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решать ситуацию вокруг строительства дороги на территории нацпарка «Лосиный остров» должны региональные власти.

«Это все-таки тема региональных властей. Давайте не будем сюда президента примешивать»,— так господин Песков ответил на вопрос о том, есть ли у Владимира Путина позиция по этому вопросу (цитата по ТАСС). По словам пресс-секретаря, должна быть «золотая середина». Он попросил журналистов по таким «нюансам» обращаться к региональным властям.

Речь идет о планируемом строительстве на территории «Лосиного острова» дополнительного въезда в Королев со стороны трассы М-8. Проект дороги недавно анонсировали подмосковные власти. «Лосиный остров» имеет статус особо охраняемой территории федерального значения, поэтому все работы должны согласовываться с Минприроды и проходить экологическую экспертизу. Проект въезда готовится и еще не согласован.

Однако 7 июля жители Мытищ и Королева заявили, что на территории парка уже ведутся строительные работы. Они опубликовали фото и видео крупной строительной техники, заезжающей в парк. Местные Telegram-каналы писали о столкновениях жителей, пытающихся заблокировать въезд техники, с неизвестными мужчинами в масках, освобождающих проезд. На место приезжали сотрудники МВД и Росгвардии. После этого администрация Королевского горокруга пообещала провести с жителями встречу и обсудить ситуацию. Сегодня, 10 июля, в королевском Доме культуры должна пройти одна из них. Часть активистов сообщала, что число посетителей встречи администрация ограничила, многим из желающих прийти в этой возможности было отказано. Каких-либо комментариев или разъяснений от правительства Московской области не поступало.

Полина Мотызлевская