Европейские цены на газ выросли до максимума с начала войны в Заливе

По данным Financial Times, европейские газохранилища сейчас заполнены менее чем на 74%, притом что обычно к началу отопительного сезона (он начинается 1 октября) этот показатель составляет примерно 90%. Еще одной причиной, способствующей росту цен, является ожидаемое соперничество за поставки между Европой и Азией.