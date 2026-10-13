Европейские цены на газ выросли до максимума с начала войны в Заливе
13.10.2026, 18:05
Эталонные фьючерсные ноябрьские контракты на природный газ на хабе TTF в Нидерландах растут шестой день подряд. Сейчас они достигли цены в €87,20 ($97,57) за мегаватт-час. Это самый высокий показатель с начала войны Израиля и США против Ирана в феврале этого года. Об этом сообщает Financial Times.
По словам главы отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансена, уязвимой к высоким ценам Европу сделал низкий уровень запасов газа в начале отопительного сезона. «Незначительного понижения температуры оказалось достаточным, чтобы цены выросли. Это подчеркивает, насколько сложной может стать предстоящая зима»,— заявил он.
Синоптики прогнозируют, что уже в этом месяце температура будет заметно ниже обычной. При этом похолодание совпадет по времени со снижением силы ветра, что приведет к сокращению производства электроэнергии ветряными турбинами.
По данным Financial Times, европейские газохранилища сейчас заполнены менее чем на 74%, притом что обычно к началу отопительного сезона (он начинается 1 октября) этот показатель составляет примерно 90%. Еще одной причиной, способствующей росту цен, является ожидаемое соперничество за поставки между Европой и Азией.
По словам эксперта Тамаша Варги из PVM Oil Associates, дефицита газа в Европе не будет. «Тем не менее цены на него останутся повышенными, особенно если зимние температуры окажутся ниже обычных»,— считает он.