Генштаб понес судебные потери

На 17 лет в колонию строгого режима военным судом отправлен бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) Халил Арсланов. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа и получении взятки. Двое его сообщников получили семь и шесть лет лишения свободы. Генерал Вадим Шамарин, сменивший господина Арсланова, уже отбывает семилетний срок, также полученный за взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замначальника Генштаба Халил Арсланов не только получил суровый срок, но и лишился генеральского звания и наград

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший замначальника Генштаба Халил Арсланов не только получил суровый срок, но и лишился генеральского звания и наград

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд огласил приговор по громкому уголовному делу о махинациях при поставках оборудования в вооруженные силы. Рассматривалось оно в закрытом режиме ровно три года. Его основной фигурант, бывший замначальника Генштаба—начальник ГУС ВС 61-летний Халил Арсланов за особо крупное мошенничество и особо крупную взятку (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) отправлен в колонию строгого режима на 17 лет (обвинение предлагало 19-летний срок). Также ему назначен штраф в 24,5 млн руб. Его сообщники экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов (внук маршала авиации Павла Кутахова) и сотрудник военной приемки капитан запаса Игорь Яковлев осуждены только за мошенничество. Они получили семь и шесть лет колонии общего режима соответственно. Причем последний — с учетом уже вынесенного ему в 2018 году Мещанским судом Москвы приговора. Тогда в особом порядке он получил два года и шесть месяцев за хищение 137 млн руб., выделенных на ремонт и обслуживание спецтехники.

Осужденных Арсланова и Кутахова лишили воинских званий и госнаград. У бывшего генерала, например, отобрали ордена «За военные заслуги» и Жукова и, как у экс-полковника, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в лице Минобороны, взыскав с осужденных (в том числе и ранее) в солидарном порядке более 1,4 млрд руб. В отличие от содержавшегося в СИЗО Халила Арсланова, Павел Кутахов и Игорь Яковлев находились под подпиской о невыезде и под стражу их взяли во время оглашения приговора.

Адвокаты всех троих фигурантов намерены обжаловать решение суда. «Защита представила суду существенный объем доказательств, в том числе более десятка экспертиз, выполненных ведущими экспертами страны, достоверно и объективно подтверждающих невиновность Халила Арсланова. И лишь вопрос времени, когда его невиновность будет подтверждена судом»,— заявил “Ъ” адвокат разжалованного генерала Антон Антонов.

Адвокат Иван Жуков, защищающий Павла Кутахова, назвал приговор в отношении своего доверителя незаконным и необоснованным. «Я считаю, что не было доказано само событие преступления. Все, что вменялось Павлу Кутахову,— это то, что он якобы должен был проверять цены, по которым закупалось оборудование. Однако дело в том, что он такими полномочиями даже не обладал»,— заявил “Ъ” адвокат Жуков.

В рассмотренном судом уголовном деле речь шла о хищении при закупке у АО «Воентелеком» оборудования для космической связи на 1 млрд 618 млн 843 тыс. руб.

Эту сумму фигуранты, по версии ГВСУ СКР, получили благодаря тому, что «Воентелеком» закупал у российских посредников произведенные в США изделия по значительно завышенным ценам. Кроме того, в деле остался эпизод, ущерб по которому уже был погашен самим АО «Воентелеком». Речь идет о хищении генералом, полковником и капитаном 191,4 млн руб. из почти 250 млн руб., выделенных «Воентелекому» в рамках «Комплекса работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи». Отметим, что о других махинациях следствие узнало благодаря досудебным соглашениям о сотрудничестве, которые заключили с прокуратурой соучастники хищений из «Воентелекома». Все они были осуждены ранее в особом порядке.

В частности, показания против того же генерала Арсланова дал участвовавший вместе с ним в махинациях бывший начальник 1-го управления ГУС ВС РФ Александр Оглоблин. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд, лишив его двух орденов и генеральского звания, назначил фигуранту четыре с половиной года за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта на поставку оборудования в рамках программы цифровизации вооруженных сил. А в прошлом году генерал Оглоблин дал показания еще и против сменившего Халила Арсланова в должности начальника ГУС Вадима Шамарина. В апреле 2025 года Московский гарнизонный военный суд приговорил последнего в особом порядке за взятку в размере 36 млн руб. от представителей ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» к семи годам колонии строгого режима. В свою очередь, в рамках заключенной с ГВП сделки генерал Шамарин сообщил следствию о том, что взятки от «Телты» получал и сам Александр Оглоблин. В итоге последний снова предстал перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму 12 млн руб. за общее покровительство при исполнении предприятием контракта на поставку военным устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд руб. На этот раз показаний Александра Оглоблина на особый порядок не хватило, и его дело все тот же 235-й гарнизонный военный суд сейчас рассматривает в обычном порядке — экс-начальник управления ГУС рискует получить от 8 до 15 лет и многомиллионный штраф.

Что же касается обвинения генерала Арсланова в получении взятки, то 12 млн руб., как установил суд, ему были переданы руководителем Ярославского радиозавода Сергеем Якушевым. За эту сумму именно его предприятие было привлечено к производству радиостанций нового поколения «Азарт» для армии.

Отметим, что эпизод с закупкой для ВС последних, где Халил Арсланов также фигурирует в качестве обвиняемого, выделен в отдельное производство и его расследование еще не завершено.

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 год по завышенным ценам в ВС было поставлено более 60 тыс. «Азартов». Радиостанции должны были изготавливаться из деталей российских производителей. Вместо этого практически вся начинка изделий якобы закупалась в КНР, а в России осуществлялась лишь сборка. Нанесенный Минобороны ущерб следствие оценивает в 6,7 млрд руб.

Олег Рубникович, Николай Сергеев