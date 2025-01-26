Генеральская сделка

“Ъ” стали известны подробности досудебного соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, заключенного бывшим заместителем начальника Генштаба — начальником Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенантом Вадимом Шамариным, обвиняемым в получении взятки в 36 млн руб. Из него следует, что в коррупции было замешано практически все руководство ГУС, включая его предшественника генерал-полковника Халила Арсланова. При этом один из заместителей самого Вадима Шамарина убедил его заключить контракт на поставку беспилотников, оказавшихся «невостребованными» в войсках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин дал следствию показания о различных злоупотреблениях в военном ведомстве

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин дал следствию показания о различных злоупотреблениях в военном ведомстве

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Свою причастность к коррупции генерал Шамарин признал под давлением доказательств, собранных ФСБ (чекисты прослушивали его встречи даже в бане), вскоре после задержания в мае прошлого года.

Согласно показаниям военного, данным в рамках досудебной сделки, группа, получавшая откаты от предпринимателей за возможность поставлять в интересах Минобороны продукцию, действовала в ГУС еще до его прихода в главк в 2016 году. Ее лидером господин Шамарин назвал тогдашнего замначальника Генштаба — начальника ГУС генерал-полковника Халила Арсланова, а участниками — начальника 1-го управления ГУС генерал-майора Александра Оглоблина, его брата Алексея Оглоблина, руководителя одного из отделов управления Сергея Слюсаря и сотрудника Вячеслава Назина.

Так, например, по версии генерала, братья Оглоблины являются бенефициарами компании, с которой ГУС с 2020 года заключает контракты на эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи стоимостью порядка 250 млн руб. По его данным, незаконная прибыль братьев могла составить не менее 200 млн руб.

Отметим, что уголовное дело генерала Арсланова, по ходатайству которого Вадим Шамарин всего за год окончил Военную академию Генштаба, с 2022 года рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Генерал-полковника обвиняют в получении взятки в размере 12 млн руб. и мошенничестве на сумму около 1,6 млрд руб. Сергей Слюсарь, как ранее писал “Ъ”, в октябре 2024 года был осужден за взятку в виде телевизора, самоката и квадрокоптера к штрафу в 2,5 млн руб. Этот приговор оспорен прокуратурой. А Александр Оглоблин, ранее давший показания на Халила Арсланова, сам был осужден за хищения на 4,5 года. Уже после освобождения из заключения он в октябре 2024 года был арестован за получение взятки в 12 млн руб. Это произошло после того, как против него в рамках досудебного соглашения дал показания Вадим Шамарин. Брат Александра Оглоблина Алексей Оглоблин, вероятно, остался в статусе свидетеля, как и господин Назин, уволенный после ареста экс-начальника управления ГУС. Адвокат Халила Арсланова Антон Антонов не ответил на звонок “Ъ”, а сын генерала Арслан Арсланов заявил, что его отца по новым эпизодам не допрашивали и обвинений не предъявляли.

Между тем, сообщив следствию о ряде ранее неизвестных преступных эпизодов, Вадим Шамарин, в частности, дал показания на одного из своих заместителей в генеральском звании.

Тот, по словам подследственного, убедил его в 2022 году заключить госконтракт с крупной коммерческой фирмой на поставку в зону СВО около 130 комплектов беспилотников. Технику планировали использовать как ретранслятор радиосвязи для радиостанций «Азарт». Последняя обеспечивала связь на расстояние лишь 4–5 км при необходимой дальности свыше 15 км. Чтобы решить задачу, решено было установить ретранслятор на БПЛА. Поднимаясь на высоту около 70 м, такой беспилотник мог бы увеличить дальность радиосвязи.

Однако, по словам Вадима Шамарина, уже в ходе демонстрации беспилотника в одном из военных НИИ выяснилось, что дрон мог находиться в воздухе всего около получаса, а также имел другие существенные недостатки. По словам генерала Шамарина, вопрос дальности сигнала в итоге решили, закупив малогабаритные усилители мощности и антенны. Фигурант заявил, что подчиненный ему генерал имел «личную заинтересованность» в заключении сделки с коммерсантами, в результате которой государству был причинен ущерб на сумму свыше 160 млн руб.

По словам обвиняемого, поставленные для СВО беспилотники либо не использовались вовсе, либо переданы мотострелковым подразделениям для видеонаблюдения за полем боя.

По данным “Ъ”, в сентябре 2024 года данная история вылилась в арест Владислава Пыльского, руководителя проекта ООО «Сибирская навигационная компания», связанного с исполнением данного контракта.

Кроме того, в рамках досудебного соглашения генерал Шамарин выказал готовность рассказать о незаконной передаче зданий и производственных помещений расположенного в Севастополе завода, получении откатов сотрудниками ГУС от руководства крупного предприятия в Ставрополе и завышении цен на проведенные работы по оснащению объектов Минобороны цифровым телекоммуникационным оборудованием, в результате чего из бюджета необоснованно было выделено 2 млрд руб. Также подследственный поведал о противоправных действиях должностных лиц военного ведомства при выполнении строительно-монтажных работ на различных объектах Минобороны, что привело к необоснованному расходованию бюджетных денег, выделенных на закупку и монтаж средств связи, на совершенно иные цели.

Что касается самого Вадима Шамарина, то он предстанет перед судом за взятку в 36 млн руб. от руководства пермского телефонного завода «Телта». По данным СКР, с 2019 по 2023 год Минобороны заключило с предприятием контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб. Генералу Шамарину, как утверждает следствие, коммерсанты платили «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также общее покровительство. Отметим, что первым показания на него дал экс-генерал Оглоблин, выступавший посредником между начальником главка и коммерсантами. По словам генерала Шамарина, за счет полученных взяток он, в частности, оплатил свадьбу своего старшего сына, ремонт квартиры, а также частично возместил расходы на покупку автомобиля Mercedes стоимостью 14 млн руб. для своей супруги.

Сейчас обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которое суд рассмотрит в особом порядке. Это позволит господину Шамарину рассчитывать на более мягкое наказание, нежели сроки от 8 до 15 лет, предусмотренные ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Адвокат Михаил Перцев отказался ответить на вопросы “Ъ”.

Мария Локотецкая