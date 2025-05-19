Девятнадцать лет, и никаких заслуг

Как стало известно “Ъ”, 19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов. Обвинение также требует лишить его звания генерал-полковника и госнаград, в том числе ордена Жукова. Защита будет настаивать на недоказанности обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халил Арсланов может быть лишен всего, чего достиг на военной службе, и осужден на длительный срок

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Халил Арсланов может быть лишен всего, чего достиг на военной службе, и осужден на длительный срок

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Процесс над Халилом Арслановым, экс-начальником управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павлом Кутаховым (внук маршала авиации Павла Кутахова) и сотрудником военной приемки Игорем Яковлевым продолжался в 235-м гарнизонном военном суде с июня 2022 года.

Бывший замначальника Генштаба Арсланов и два других фигуранта предстали перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с гособоронзаказом.

Генерал-полковнику, кроме того, инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК HA) в размере 12 млн руб. от бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

На прошлой неделе судебное следствие было объявлено законченным, а с 19 мая стартовали прения сторон, в которых первым выступил представитель гособвинения. Несмотря на то что разбирательство проходило в закрытом режиме, “Ъ” стало известно, что он попросил судью признать доказанными абсолютно все обвинения, предъявленные фигурантам.

Халилу Арсланову за мошенничество обвинитель запросил девять лет заключения, штраф в размере 900 тыс. руб., запрет занимать руководящие должности в течение трех лет.

Кроме того, прокуратура потребовала, чтобы подсудимого лишили звания генерал-полковника и госнаград: орденов «За военные заслуги» и Жукова, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За взятку господину Арсланову запросили 13 лет, штраф в размере 120 млн руб., десятилетний запрет на госслужбу, а также дополнительные наказания в виде лишения звания и наград. Путем частичного сложения наказаний подсудимому Арсланову грозит 19 лет строгого режима, выплата государству 120,5 млн руб., лишение всех воинских отличий и возможности занимать руководящие должности в течение 12 лет.

Павел Кутахов, полагает обвинитель, за мошенничество должен отсидеть восемь лет на общем режиме, остаться без звания полковника запаса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, ему предстоит выплатить 800 тыс. руб. и на три года забыть о госслужбе.

Для Игоря Яковлева, считает прокурор, достаточно шести лет общего режима, а с учетом срока, не отбытого по его первому делу (был осужден за махинации в 2018 году Мещанским райсудом),— семи лет.

Кроме того, обвинение просит ему на три года запретить госслужбу и лишить звания капитана запаса первого ранга.

В уголовном деле, рассмотренном судом, 340 томов. В соответствии с ними в основу расследования легли предполагаемые махинации при закупке военных маршрутизаторов у АО «Воентелеком», а также расходных материалов у других производителей почти на 1,5 млрд руб. При этом изделия, по версии следствия, в нарушение контрактов имели китайское происхождение, а в России их только собирали. Стоимость части из них опять же была завышена по сравнению со среднерыночной, полагают в ГСУ СКР.

К тому же, считает следствие, генералом, полковником и капитаном было похищено 191,4 млн руб. из почти 250 млн, выделенных «Воентелекому» в рамках «Комплекса работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи». При этом следует отметить, что ущерб по этому эпизоду был полностью погашен самим АО, а о других предполагаемых махинациях следствие узнало благодаря досудебным соглашениям о сотрудничестве, которые заключили с прокуратурой предполагаемые соучастники хищений из «Воентелекома». Они были осуждены ранее в особом порядке.

К господам Арсланову, Кутахову и Яковлеву потерпевшей стороной в лице Минобороны был заявлен иск на 1,4 млрд руб., который гособвинитель попросил удовлетворить в полном объеме, взыскав с них ущерб солидарно.

Защита, которая не признает обвинение, а запрошенное, особенно для господина Арсланова, наказание называет «запредельным», должна начать выступать в суде 26 мая. Правда, адвокаты не уверены, что успеют подготовиться к этой дате.

Николай Сергеев, Олег Рубникович, Алексей Соковнин