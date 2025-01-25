Он слишком много сдал

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александр Оглоблин после ознакомления с материалами уголовного дела о коррупции предстанет перед военным судом. Судить экс-военнослужащего, благодаря показаниям которого фигурантами уголовных дел стали два бывших замначальника Генштаба —начальника ГУС Халил Арсланов и Вадим Шамарин, будут в обычном порядке, так как сделку с прокуратурой он не заключил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Оглоблин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Оглоблин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР сообщили “Ъ”, что завершены основные следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника 1-го управления (планирования связи) ГУС Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2016–2021 годах генерал-майор Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» взятку на общую сумму 12 млн руб. за общее покровительство при исполнении предприятием контракта на поставку военным устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд руб. По ходатайству ГСУ СКР господин Оглоблин был арестован 235-м гарнизонным военным судом и сейчас, находясь под стражей, знакомится с двумя десятками томов своего уголовного дела. Вину бывший военачальник отрицает.

Следует отметить, что изначально Александр Оглоблин проходил свидетелем по уголовному делу о взятках в ГУС. Более того, именно он, по некоторым данным, дал показания на бывшего замначальника Генштаба — начальника ГУС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который был арестован в мае прошлого года. Ему инкриминировали получение взяток на 36 млн руб. от представителей все той же «Телты», но с 2019 по 2023 год. Причем деньги платились не только за покровительство, но и «увеличение объемов и номенклатуры продукции» ОАО, поставляемой в вооруженные силы. После того как взяткодатели подтвердили выплаты генерал-лейтенанту, господин Шамарин полностью признал вину и заключил с Главной военной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Из него вначале прокуроры, а потом и военные следователи, в частности, узнали, что «Телта» платила и Александру Оглоблину.

Благодаря этим и другим показаниям, данным в рамках сделки, генерал-лейтенант Шамарин, уголовное дело которого также завершено, пойдет под суд в особом порядке, что гарантирует ему сравнительно небольшой срок.

В свою очередь показаний Александра Оглоблина на особый порядок на этот раз не хватило, и его дело рассмотрят в обычном — экс-начальник управления ГУС рискует получить от восьми до 15 лет и многомиллионный штраф.

Отметим, что в феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд, лишив Александра Оглоблина двух орденов и генеральского звания, назначил ему четыре с половиной года за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта на поставку оборудования в рамках программы цифровизации вооруженных сил. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как господин Оглоблин, заключив сделку с ГВП, дал тогда показания о причастности к коррупции предшественника Вадима Шамарина в должности замначальника Генштаба — начальника ГУС генерал-полковника Халила Арсланова. Последнего сейчас судят по обвинению в получении взятки и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Николай Сергеев