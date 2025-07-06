В Вадима Мошковича выстрелила взятка

“Ъ” стали известны подробности нового обвинения основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, которому помимо мошенничества и злоупотребления полномочиями МВД инкриминировало дачу взятки бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие полагает, что в 2019 году за общее покровительство бизнесмен организовал передачу чиновнику охотничьего карабина Blaser R8 за 2,6 млн руб. Свою вину предполагаемые взяткодатель и получатель подношения категорически не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает от 8 до 15 лет заключения, было возбуждено в конце весны. 21 мая обвинение было предъявлено бывшему замглавы администрации Тамбовской области Сергею Иванову, которого уже на следующий день Мещанский райсуд столицы отправил в СИЗО, санкционировав арест до 20 июля.

Вскоре обвинение в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, также до 15 лет заключения) было предъявлено бывшему сенатору, основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, уже находившемуся под стражей по другим обвинениям в экономических преступлениях.

По данным следствия, в 2019 году предприниматель организовал передачу Сергею Иванову дорогостоящего подарка — нарезного охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2 млн 600 тыс. руб. Оружие этого производителя профессионалы называют «феррари в мире карабинов», отмечая высокие технические характеристики и исключительное качество сборки. Они обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность, оправдывая высокую цену.

Интересно, что покупателем ружья официально выступил тесть господина Иванова.

Взятка, по версии следствия, платилась за «общее покровительство» сельскохозяйственному бизнесу господина Мошковича, предприятие которого ООО «Тамбовский бекон» (входит в ГК «Русагро») является одним из крупнейших в Тамбовской области. Что же касается господина Иванова, то он в то время по роду службы как раз курировал сельское хозяйство в регионе.

По данным “Ъ”, оба фигуранта вину не признали. Адвокат господина Иванова Иван Петренко сказал, что «было бы глупо признать такое обвинение», сообщив, что на данном этапе его подзащитный от дачи показаний отказался. Адвокат от дальнейших комментариев воздержался. Не стал комментировать новое обвинение и защитник господина Мошковича Алексей Корябин.

Вадим Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов были задержаны 26 марта. На следующий день Мещанский райсуд Москвы санкционировал их арест. Следственный департамент МВД предъявил бизнесменам обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Дело было возбуждено по заявлению основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, который сообщил, что предприниматели убедили его продать 85% акций компаний в обмен на инвестиции, которые не последовали. Также потерпевшими в настоящее время по делу были признаны другие кредиторы — компания «Сингента» (российская «дочка» Syngenta, владелец — китайская госкорпорация ChemChina) и группа компаний ЭФКО, один из ведущих производителей продуктов питания в России. При этом в ходе последнего продления бизнесменам срока ареста следствие дало понять, что количество потерпевших может увеличиться, так как в деле появились еще 16 заявителей.

Пока следствие оценивает общий ущерб по делу в 48 млрд руб. Свою вину по экономическим эпизодам господа Мошкович и Басов также отрицают, считая, что предъявленные им претензии должны рассматриваться в арбитраже, а не в рамках уголовного дела. При этом господин Мошкович, за которого компания «Русагро» предлагала залог в размере 1 млрд руб., в суде при продлении ему меры пресечения подчеркивал, что «в последние годы» не занимался бизнесом, а посвятил себя благотворительности.

По данным “Ъ”, в настоящее время следствие уже объединило в одно производство дело о хищениях и коррупции. Срок следствия по нему продлен до конца лета.

Кстати, господин Иванов уже был фигурантом уголовного дела — о попытке мошенничества с активами Рассказовского рынка, расположенного в Тамбовской области. Однако в 2022 году суд его оправдал.

Мария Локотецкая