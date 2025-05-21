Чем известен задержанный бывший замглавы Тамбовской области Сергей Иванов

Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным “Ъ”, взяткодателем выступал основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович. Подробности биографии Сергея Иванова — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов

Фото: Правительство Тамбовской области Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов

Фото: Правительство Тамбовской области

Иванов Сергей Владимирович родился 9 сентября 1982 года в деревне Гавриловка Ржаксинского района Тамбовской области. В 2004 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

С 2004 по 2007 год работал главным бухгалтером Сельскохозяйственного производственного кооператива им. Чапаева в Тамбовской области. С мая 2007-го по август 2007 года — ведущий инспектор службы экономической безопасности Тамбовского ОСБ №8594 Сбербанка России. С августа 2007-го по август 2013 года работал в управлении сельского хозяйства Тамбовской области, был заместителем начальника отдела, первым заместителем начальника управления.

В 2013−2015 годах — заместитель директора, а затем директор ОАО «Токаревская птицефабрика» в Тамбовской области. С 30 сентября 2015 года работал заместителем главы администрации Тамбовской области по агропромышленному комплексу. В марте 2020 года покинул пост по собственному желанию.

В апреле того же года был задержан в рамках расследования дела о попытке хищения имущества «Рассказовского рынка» в Тамбовской области. В июле 2022 года Октябрьский районный суд Тамбова вынес ему оправдательный приговор.