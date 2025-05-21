Тамбовский чиновник ему сообщник

Уголовное дело основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича пополнилось новым обвиняемым. Мещанский суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. По некоторым данным, ему инкриминируют получение взятки в размере 2,6 млн руб. от бизнесмена за покровительство интересов его бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову инкриминируют получение крупной взятки от основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС Бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову инкриминируют получение крупной взятки от основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

На избрание меры пресечения в Мещанский суд Москвы 42-летнего Сергея Иванова доставили уже в статусе обвиняемого. Следственный департамент МВД вменил ему в вину получение взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает от 8 до 15 лет заключения.

Ходатайство следственного департамента МВД досталось все той же судье Олесе Менделеевой, которая пока одна в районной инстанции выносит все решения по делу «Русагро»: 27 марта она отправила в СИЗО основателя холдинга Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании «Русагро» Максима Басова, а 20 мая продлила фигурантам срок заключения под стражей до 25 августа.

При этом накануне в суде стало известно, что Вадима Мошковича заподозрили в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК, также от 8 до 15 лет колонии) и что возбуждено дело в отношении взяткодателя.

Оно пока выделено в отдельное производство. Однако очевидно, что, после того как предпринимателю предъявят официальное обвинение, его дело объединят с основным, в рамках которого МВД вменяет в вину господам Мошковичу и Басову хищение путем мошенничества, а также злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ). Потерпевшими по нему пока признаны трое: основатель холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров, компания «Сингента» и группа компаний ЭФКО. На сегодняшний момент ущерб оценивается в сумму не менее 48 млрд руб. При этом следствие заявило о наличии в деле 16 новых заявителей из числа кредиторов «Русагро».

По некоторым данным, новый, коррупционный эпизод относится к периоду, когда господин Иванов в 2015–2020 годах занимал пост вице-губернатора Тамбовской области и курировал агропромышленный комплекс. По сведениям ТАСС, ему вменяется в вину получение взятки в размере 2,6 млн руб. Деньги платились за «покровительство» бизнес-интересов олигарха, предприятиям которого выделялись субсидии на сотни миллионов рублей и оказывалась господдержка. Стоит отметить, что ООО «Тамбовский бекон», которое входит в ГК «Русагро», является одним из крупнейших предприятий Тамбовской области. Однако связано ли дело с его бизнес-интересами, пока неясно.

В ходе избрания меры пресечения Сергею Иванову представитель следствия апеллировал к тому, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться или помешать расследованию, оказав давление на свидетелей.

В свою очередь, адвокат Сергея Иванова настаивала на голословности данных утверждений, предлагая в качестве альтернативы заключению под стражу домашний арест или запрет определенных действий. Однако доводы следствия перевесили, и суд отправил Иванова под стражу до 20 июля. Его защитник покинула суд без комментариев.

Отметим, что это не первое уголовное дело в отношении Сергея Иванова. В 2020 году его задержали, обвинив попытке мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) с имуществом Рассказовского рынка. Вместе с господином Ивановым по нему проходили другой бывший заместитель губернатора Глеб Чулков, экс-руководитель Фонда содействия кредитованию Андрей Блудов, бывший директор рынка Сергей Клемешев и директор ООО «Юнитек» Антон Зверев. По версии регионального МВД, обвиняемые хотели незаконно передать муниципальный рынок в частную собственность. Однако в 2022 году Октябрьский райсуд Тамбова оправдал господина Иванова, дело господина Чулкова прекратили в связи с его смертью, а остальные фигуранты получили от четырех до четырех с половиной лет условно.

Мария Локотецкая; Сергей Толмачев, Воронеж