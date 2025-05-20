Им дел не занимать

Следственный департамент (СД) МВД возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего сенатора, основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Помимо хищения и злоупотребления должностными полномочиями его заподозрили в даче взятки. Об этом стало известно на заседании Мещанского райсуда Москвы, продлившего предпринимателю и его деловому партнеру, экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову срок ареста еще на три месяца. О том, кто являлся получателем мзды, в какой сумме и за что она была дана, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович отверг все обвинения и подозрения, но на три месяца остался в СИЗО

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вадим Мошкович отверг все обвинения и подозрения, но на три месяца остался в СИЗО

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения бизнесменам досталось судье Олесе Менделеевой, которая 27 марта отправила их же в СИЗО. Устанавливая личности фигурантов, она выяснила, что оба имеют двойное гражданство (господин Мошкович — России и Израиля, а господин Басов — России и Гренады) и официально в настоящее время нигде не работают. Впрочем, последний был с данным тезисом не согласен. «Я являюсь председателем совета директоров и членом совета директоров ряда компаний и считаю это работой»,— заметил господин Басов.

В зачитанном судьей ходатайстве представитель Следственного департамента МВД просила оставить фигурантов в СИЗО до 25 августа, мотивируя это тем, что оснований для отмены или изменения меры пресечения не имеется, а следствию требуется дополнительное время для того, чтобы провести комплексную финансовую оценочную экспертизу на предмет определения стоимости похищенного, а также ряд оперативно-разыскных мероприятий, в том числе чтобы установить новых потерпевших и других фигурантов. При этом выпускать на свободу обвиняемых нельзя, поскольку, оказавшись на воле, они могут скрыться. Как и прежде, следствие по этому поводу представило оперативную справку, гласившую, что у господина Мошковича имеется самолет Bombardier, а дети обоих фигурантов проживают за границей. Кроме того, утверждало следствие, оба располагают значительным материальными ресурсами, связями в органах госвласти и правоохранительных органах и могут использовать их, чтобы помешать расследованию.

Основатель компании «Русагро», бывший член Совета федерации от Белгородской области Вадим Мошкович и экс-гендиректор компании Максим Басов были арестованы 27 марта в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, который сообщил, что предприниматели убедили его продать 85% акций компаний в обмен на инвестиции, которые не последовали. СД МВД предъявил бизнесменам обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Помимо господина Бурова потерпевшей по делу была также признана компания «Сингента» (российская «дочка» Syngenta, владелец — китайская госкорпорация ChemChina) и, как стало известно “Ъ”, группа компаний ЭФКО — один из ведущих производителей продуктов питания России.

По последним данным, сейчас следствие оценивает общий ущерб на сумму около 48 млрд руб. Свою вину господа Мошкович и Басов не признали.

Настаивая на дальнейшем нахождении обвиняемых в СИЗО, следователь дала понять, что число потерпевших по делу может в ближайшее время возрасти: «Установлено 16 заявителей, которым действиями обвиняемых причинен ущерб»,— сказала она, по всей видимости, имея в виду других кредиторов «Русагро». Представитель СД МВД также проинформировала, что за истекшие пару месяцев следствие допросило десять свидетелей, еще не менее двух десятков планирует допросить, а в отношении господина Мошковича «установлен дополнительный преступный эпизод». Она пояснила, что против экс-сенатора возбуждено новое уголовное дело — по ч. 5 ст. 291 УК РФ, по факту дачи взятки должностному лицу, и попросила приобщить соответствующее постановление. При этом кто выступал взяткополучателем, в какой сумме и за что была дана взятка, так и не было сказано. Для адвокатов фигурантов данная информация стала сюрпризом.

Представители прокуратуры и компании «Сингента» просьбу о продлении арестов фигурантам поддержали, в отличие от их семерых защитников. Последние назвали доводы оппонентов «недобросовестным предположением», ссылаясь на то, что обоим инкриминируется совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, по которым арест запрещен.

«Следствие не представило данных, что Басов, его родственники или знакомые высказывали угрозы свидетелям, экспертам или потерпевшим или предлагали денежные средства»,— возмутился адвокат Руслан Кожура, просивший суд приобщить положительные характеристики на его подзащитного на 45 листах. Защитники обоих обвиняемых передали суду справки о наличии у бизнесменов кардиологических заболеваний. А адвокат господина Мошковича отверг довод о наличии у его клиента частного самолета. «Мы еще при избрании меры пресечения говорили, что он принадлежит третьему лицу и данные о его взаимосвязи с Владимиром Николаевичем не представлены»,— заметил Дмитрий Горбунов. «В оперативной справке указано, что самолет принадлежит некой компании, зарегистрированной на острове Мэн (Великобритания), и находится в “пользовании” Мошковича»,— уточнила судья.

«Следствие должно было указать, что самолет находится или не находится на территории РФ, или Владимир Николаевич должен был телепортироваться на остров Мэн, а оттуда скрыться?!» — парировал адвокат.

Коснувшись возбуждения в отношении господина Мошковича нового уголовного дела, господин Горбунов высказал сомнение в том, что его вообще может вести МВД, подчеркнув, что расследование коррупционной направленности относится к прерогативе СКР, и заметив, что данное дело пока не объединено с основным.

Другой адвокат господина Мошковича Алексей Корябин заявил, что само дело расследуется незаконно, рассказав, что еще в прошлом году УВД по Центральному округу Москвы отказалось возбудить его по аналогичным основаниям и заявлению Владислава Бурова. «Таким образом, новое дело возбудили при наличии неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела»,— сказал защитник.

Он и его коллеги просили перевести предпринимателей под домашний арест или освободить под залог. За господина Мошковича компания «Русагро» предложила, как и прежде, 1 млрд руб., что же касается господина Басова, то его адвокаты просили суд установить сумму залога самостоятельно.

Сами фигуранты заверили, что скрываться от следствия не планируют. «Все мои активы находятся в России, у меня нет ни недвижимости, ни бизнеса за рубежом, я даже предложил следователю передать все свои паспорта»,— сказал Максим Басов. Он назвал содержание в СИЗО «излишне суровой мерой пресечения», рассказав, что с самого начала сотрудничает со следствием, которому передал все пароли от телефонов. «Что касается довода о воздействии на свидетелей, то также хочу обратить внимание, что я уже несколько лет в компании “Русагро” не работаю и с коллегами не общаюсь»,— сказал фигурант, добавив, что все его активы арестованы, а у него «нет ни желания, ни возможности воздействовать на свидетелей и усложнять свою ситуацию». В свою очередь Вадим Мошкович лишь заметил, что «в последние годы занимался благотворительностью, а не бизнесом».

Выслушав доводы сторон, судья просьбу следствия удовлетворила, оставив фигурантов в СИЗО до 25 августа. Это решение адвокаты намерены обжаловать.

Мария Локотецкая