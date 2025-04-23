Аграрий сидит, а ущерб растет

Как стало известно “Ъ”, следствие увеличило до 48 млрд руб. сумму ущерба в деле основателя «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. При этом потерпевшим от его действий следствие признало не только экс-владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, но также ФНС и фирму-кредитора «Сингента», уже предъявившую к предпринимателю иск почти на 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны детали фабулы обвинения, предъявленного основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и другому фигуранту уголовного дела — бывшему гендиректору компании Максиму Басову. На данный момент в расследовании, которое ведет следственный департамент МВД, два эпизода (ст. 201 и ст. 159 УК РФ; злоупотребление полномочиями и особо крупное мошенничество). Основной касается приобретения подследственными холдинга «Солнечные продукты» у его основателя Владислава Бурова. По данным следствия, в период с марта 2018 года по февраль 2019 года фигуранты и их неустановленные сообщники «путем обмана» приобрели 1020 акций (85%) кипрской компании Quartlink Holding Ltd. («Квартлинк»), принадлежащих другой зарегистрированной в этой же стране фирме — Solpro Investment Ltd. («Солпро»), владельцем которой был господин Буров. По данным следствия, господа Мошкович и Басов не выполнили взятые на себя при заключении сделки обязательства по погашению кредитов «Солнечных продуктов».

Ранее сообщалось, что в деле речь идет об ущербе, превышающем 30 млрд руб., однако теперь, по данным “Ъ”, в материалах расследования говорится о сумме «не менее 47 млрд руб.».

Во втором эпизоде речь идет о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), которое, по данным следствия, фигуранты совершили в 2018–2021 годах.

Получив в свое распоряжение 85% «Квартлинка» и, соответственно, полный контроль над компаниями, входящими в «Солпро», обвиняемые, по данным следствия, заключили от их имени серию экономически необоснованных и невыгодных сделок, чем причинили ущерб на сумму «свыше 1 млрд руб.». Отметим, что сейчас в стадии банкротства находятся три фирмы «Солпро» — «Солнечные продукты», «Волжский терминал» и Аткарский маслоэкстракционный завод. Убытки от этого преступления, по данным МВД, понесли независимые кредиторы компаний, входящих в холдинг, а также недополучившее налоги УФНС по Саратовской области. Пока в числе потерпевших фигурирует один кредитор — ООО «Сингента», но их число, а значит, и сумма ущерба в будущем может увеличиться.

Таким образом, по обоим эпизодам сумма вменяемого ущерба составляет около 48 млрд руб.

Тем временем в Мосгорсуде 23 апреля была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на арест Вадима Мошковича. Адвокаты указывали на необоснованность решения Мещанского суда, отправившего бизнесмена в СИЗО до 25 мая. В частности, отмечали они, должности, которые занимали в «Русагро» фигуранты, указаны в постановлении пленума Верховного суда (ВС), которым запрещается отправлять под стражу обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Более того, ВС не раз отмечал, что основанием для ареста не может служить только тяжесть предъявленного обвинения, а Мещанский суд, по мнению защиты, проигнорировал это требование. Кроме того, говорили адвокаты, следствие сейчас фактически ведет только проверку по заявлению потерпевшего Бурова и не располагает доказательствами вины фигурантов. Причем в 2023 году полиция уже отказывала в возбуждении дела по таким же обстоятельствам.

Защита предлагала отменить решение суда первой инстанции и назначить Вадиму Мошковичу залог в размере 1 млрд руб., который готово внести «Русагро» (была представлена справка из Альфа-банка о наличии такой суммы на счете компании), домашний арест или запрет определенных действий.

Против выступили прокурор и адвокат Мария Килессо, представитель компании «Сингента» (российская «дочка» Syngenta, владелец — китайская госкорпорация ChemChina). Последняя, в частности, отметила, что обвиняемый не погасил ущерб перед потерпевшей стороной и не предпринимает никаких шагов для этого, в связи с чем к нему был подан иск на сумму почти 1 млрд руб. А следователь, в свою очередь, сообщил суду, что сейчас фигуранта проверяют на причастность к новым преступным эпизодам, и предложил приобщить к делу соответствующие материалы. Адвокаты протестовали, и суд в этом вопросе принял их сторону. Однако в главном защите было отказано: Вадим Мошкович остался под арестом.

Мария Локотецкая, Алексей Соковнин