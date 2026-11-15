Песков: переговорщики от Европы пока не связывались с Россией по вопросу Украины
Переговорщики, которых Европа отобрала для диалога с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пока не связывались с российской стороной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, которые участвуют в процессе урегулирования конфликта между странами, заявили, что и Россия, и Украина согласились включить в диалог представителей стран Европы. По словам господина Кушнера, участие Европы нужно для обсуждения архитектуры безопасности на континенте.
После этого на саммите в Дублине лидеры ЕС сформировали специальную делегацию для экспертных переговоров с Россией, говорил глава Евросовета Антониу Кошта. В нее, по данным Agence-France Presse, вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, а также Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.