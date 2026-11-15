Кушнер: НАТО останется основой безопасности Европы после переговоров по Украине

Господин Кушнер заявлял, что Россия и Украина согласились подключить европейские страны к переговорам по разрешению конфликта — их участие, по его словам, необходимо для выстраивания новой архитектуры безопасности на континенте. В ЕС вновь завели речь о том, кто должен представлять объединение в диалоге с Россией. В Дублине два дня назад прошел неформальный саммит лидеров Европы, на котором страны обсуждали этот вопрос.