Кушнер: НАТО останется основой безопасности Европы после переговоров по Украине
НАТО останется «важнейшим столпом» европейской безопасности после переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Однако возможности альянса, по его словам, предстоит расширить. Блок должен иметь механизмы «военного взаимодействия, связи, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации», а также иметь возможность урегулировать споры между странами до того, как они превратятся в кризисы.
«Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы привлечь наших европейских партнеров непосредственно к этим обсуждениям. Любое окончательное соглашение должно быть одобрено соответствующими сторонами, и президент Трамп поддержит только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы и сделают будущий конфликт менее вероятным»,— написал господин Кушнер в соцсети X.
Господин Кушнер заявлял, что Россия и Украина согласились подключить европейские страны к переговорам по разрешению конфликта — их участие, по его словам, необходимо для выстраивания новой архитектуры безопасности на континенте. В ЕС вновь завели речь о том, кто должен представлять объединение в диалоге с Россией. В Дублине два дня назад прошел неформальный саммит лидеров Европы, на котором страны обсуждали этот вопрос.