Основатель «Русагро», Level Group и «Летово»: чем известен задержанный миллиардер Вадим Мошкович

26 марта сотрудники ФСБ и МВД задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович в 2018 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Вадим Мошкович в 2018 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Родился 6 апреля 1967 года в Москве. В 1992 году окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). В 1990-х начал заниматься агробизнесом.

В 1995 году основал компанию «Русагро», которая в 2003-м была преобразована в агропромышленный холдинг. Выручка компании за 2024 год, по данным финансового отчета, составила 340 млрд руб.

Параллельно с агропромом занимался девелоперским бизнесом. В 2003–2006 годах вместе с совладельцем Собинбанка Сергеем Кириленко приобрел около 3 тыс. га земель совхоза «Коммунарка» (Новая Москва) и создал компанию «Масштаб». Проект предусматривал строительство 13 млн кв. м жилья в 2006–2036 годах.

В 2006 году стал членом Совета федерации от Белгородской области. Входил в состав комитета по экономполитике, был заместителем председателя по делам СНГ. В 2014-м досрочно сложил полномочия, что связывали с желанием бизнесмена «сконцентрироваться на управлении бизнесом в сложный для экономики период».

В 2015 году продал девелоперские активы в Новой Москве группе БИН. Сделка оценивалась в $1,5–2 млрд. В 2016-м основал девелоперскую компанию Level Group.

В 2018 году по инициативе и при финансовой поддержке господина Мошковича открылась школа для одаренных детей «Летово» в Новой Москве.

В 2022 году ЕС, Великобритания и Швейцария ввели в отношении бизнесмена санкции, после чего он снизил свою долю в «Русагро» ниже 50% и вышел из совета директоров компании.

В 2024 году Forbes оценивал состояние бизнесмена в $2,7 млрд (55-е место в рейтинге 125 миллиардеров России).

Отец троих детей.