Предъявите ваши инвестиции

«Ъ» стали известны новые подробности обвинения, предъявленного основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу и ее бывшему гендиректору Максиму Басову. По версии следственного департамента МВД, при покупке холдинга «Солнечные продукты» фигуранты убедили его основателя Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые не последовали. Ущерб превысил 30 млрд руб. Защита настаивает, что в деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мошкович и Басов путем обмана убедили Бурова в необходимости продажи акций, которые составляют 85% уставного капитала, обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платежеспособности “Солнечных продуктов” и продолжения совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции»,— говорится в предъявленном следователями СД МВД бизнесменам обвинении в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Адвокат господина Басова Руслан Кожура подтвердил «Ъ» данную информацию, отметив, что она содержится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, представленном ранее в Мещанский суд Москвы, который арестовал его подзащитного и господина Мошковича.

«Однако еще тогда адвокаты заявили, что из данного постановления не ясно, в чем собственно заключался обман потерпевшего, обвинение в этой части не раскрыто, то есть не ясно — был ли сам обман, или нет»,— сказал адвокат. Он добавил, что на данный аргумент адвокаты, в частности, ссылаются в жалобе на арест господина Басова. Последний, по версии следствия, вместе с господином Мошковичем выполнял некие общие управленческие функции в «Солнечных продуктах», на чем, собственно, и строится второй пункт обвинения — в злоупотреблении полномочиями.

«Однако это не соответствует действительности, никаких управленческих функций они там не выполняли»,—прокомментировал «Ъ» обвинение другой защитник господина Басова Дмитрий Кравченко.

Адвокаты назвали предъявленное предпринимателям обвинение незаконным, отметив, что в уголовном деле идет речь исключительно о коммерческом споре.

«Ни на копейку интересов государства этот спор не касается»,— подчеркнул Руслан Кожура.

Вадима Мошковича и Максима Басова задержали 26 марта. По версии следствия, основатель ГК и бывший гендиректор обманули партнера при покупке холдинга «Солнечные продукты». Мещанский суд Москвы 27 марта удовлетворил ходатайства следственного департамента МВД об аресте фигурантов. Господин Мошкович также обжаловал свой арест. Защита предлагала за него залог в 1 млрд руб., однако суд принял доводы следствия, представитель которого заявил, что предприниматель может улететь за границу на собственном самолете Bombardier. Сам бизнесмен сказал, что самолетом не владеет.

Мария Локотецкая