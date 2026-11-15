Israel Hayom: «Моссад» передала ЦРУ планы Ирана совершить покушение на Трампа
Израильская разведывательная служба «Моссад» передала ЦРУ информацию о намерении Ирана совершить покушение на президента США Дональда Трампа и ключевых представителей его администрации, сообщает Israel Hayom со ссылкой на источники. Данные, полученные американской спецслужбой, якобы включают в себя конкретные планы Тегерана по убийству представителей высшего руководства страны. Например, согласно этой информации, Исламская Республика прорабатывает возможность совершить удары с использованием начиненных взрывчаткой БПЛА.
После обмена информацией представители администрации резко сократили свои публичные выступления, а несколько человек были временно эвакуированы из своих домов на охраняемые объекты, отмечает газета. Среди них — министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. По словам собеседников Israel Hayom, сейчас они находятся на военных базах под защитой.
Президент США стал гораздо реже выступать на публике, пишет издание. Когда он все же проводит публичные мероприятия, наряду с усиленной обычной защитой охрана президента задействует дополнительные меры безопасности, включая специализированные системы, предназначенные для нейтрализации дронов.
Данные разведки привели к тому, что США изменили отношение к переговорам с Тегераном. Дональд Трамп отстранил вице-президента Джей Ди Вэнса, сторонника прекращения войны, от участия в переговорах и заявил, что США больше «не нужна сделка с Ираном». «Эти дни давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!»,— написал президент несколько дней назад в Truth Social.