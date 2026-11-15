Israel Hayom: «Моссад» передала ЦРУ планы Ирана совершить покушение на Трампа

После обмена информацией представители администрации резко сократили свои публичные выступления, а несколько человек были временно эвакуированы из своих домов на охраняемые объекты, отмечает газета. Среди них — министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. По словам собеседников Israel Hayom, сейчас они находятся на военных базах под защитой.