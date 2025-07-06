Дональд Трамп трубит сборы

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений об украинском урегулировании по итогам своих последних разговоров с лидерами России и Украины. Трамп сообщил, что «очень недоволен разговором с президентом Путиным», и при этом назвал беседу с Зеленским «очень хорошей» и «стратегически важной». Разочарование американского президента в возможности уладить украинский конфликт средствами дипломатии открывает путь к непрямым поставкам Киеву американских систем ПВО, которые будут закупать для Украины ее европейские партнеры. Неудачу в миротворчестве на Украине затмила главная внутриполитическая победа главы Белого дома — подписание им ключевого законопроекта по налогам и расходам, позволившего ему триумфально отметить День независимости США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Позабытое слово «сделка»

Беседа Дональда Трампа с журналистами на борту президентского самолета, в которой он подробно остановился на ключевых аспектах отношений с Россией и урегулирования украинского кризиса, подвела итоги его шестого по счету разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося в прошлый четверг, накануне Дня независимости США 4 июля.

Ранее высказывавшийся весьма позитивно о своем общении с Владимиром Путиным и выражавший оптимизм по поводу украинского урегулирования, на этот раз Дональд Трамп выглядел весьма огорченным. «Я очень недоволен своим разговором с президентом Путиным, и просто кажется, что он хочет идти до конца... Нет, это плохо. Это нехорошо. Я остался недоволен этим»,— признался Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он отказ Москвы последовать призывам Вашингтона к прекращению огня доказательством того, что Путин якобы над ним «насмехается» и не опасается введения новых более жестких санкций США, Трамп все же не согласился с такой оценкой.

«Нет, я так не думаю. Я думаю, он обеспокоен санкциями. Я действительно думаю, что он очень обеспокоен санкциями. Сенат, как вы знаете, может ввести серьезные санкции, очень серьезные санкции. Мы много говорили о санкциях. Я бы сказал, что он не в восторге от этого, но, знаете, он смог справиться с санкциями. Но сейчас мы говорим о куда более жестких санкциях, и он понимает, что они могут последовать. Он профессионал»,— пояснил президент США. Комментируя звучащие в его адрес обвинения в том, что он не демонстрирует твердости по отношению к Москве, Трамп вновь не согласился с этим тезисом, напомнив о том, что в свой первый президентский срок он «был к России жестче, чем к Ирану и почти к любой другой стране».

Отвечая на вопрос, удастся ли ему решить украинский кризис, Дональд Трамп уже не демонстрировал прежней уверенности и ни разу не использовал свое излюбленное, многократно использовавшееся ранее слово «deal» («сделка»).

«Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел»,— сообщил он. «Это не дело Трампа. Я просто пытаюсь закончить это, урегулировать. Посмотрим. Не знаю. Не могу вам сказать, произойдет ли это или нет. Это приоритет? Да, я хотел бы, чтобы это произошло»,— продолжал Трамп, напомнив, что эта проблема досталась ему в наследство от президента Байдена.

Дав критическую оценку последнему разговору с Владимиром Путиным, глава Белого дома неожиданно похвалил Зеленского, с которым он побеседовал после общения с российским президентом. «Мы обсудили разные вещи, и это был очень хороший разговор. Я считаю, очень, очень стратегически важный разговор»,— сообщил президент США.

Разъясняя принятое на прошлой неделе решение о приостановке американской военной помощи Киеву, Дональд Трамп предпочел сохранить недосказанность по вопросу о том, будет ли эта помощь продолжена и на каких условиях. «Мы им помогаем и будем продолжать помогать. Это довольно тяжелая ситуация. Посмотрим, что будет дальше»,— заявил он.

Таким же уклончивым был и ответ о перспективах поставок остро необходимых Украине систем Patriot. «Им они нужны для обороны. Я не хочу, чтобы людей убивали, и им они понадобятся для защиты. Они невероятно эффективны»,— добавил он.

Согласно многочисленным утечкам, продолжающийся отход США от дипломатии в украинском конфликте может открыть путь к непрямым поставкам Киеву американских систем ПВО, которые будут закупать для Украины ее европейские партнеры. «Есть различные пути снова заполнить эту брешь с Patriot»,— заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

«Ведутся очень интенсивные переговоры о том, как и дальше активно снабжать Украину, прежде всего средствами ПВО»,— сообщил господин Корнелиус.

По информации газеты Bild, правительство канцлера Мерца ищет пути поставок американского оружия и боеприпасов Киеву и хочет пойти на тайную сделку с Вашингтоном, ожидая согласия Пентагона на передачу Украине двух систем Patriot, за которые германская сторона готова заплатить.

В конце прошлой недели, уже после общения с Путиным, Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По данным портала Axios, президент США якобы заявил о желании помочь Украине в укреплении ее ПВО.

Как забыть про Украину

Неудачу в миротворчестве на Украине затмила главная внутриполитическая победа второго президентского срока Трампа. Этой победой стало подписание им 4 июля, в День независимости США, знакового законопроекта Big Beautiful Bill («Большой, красивый билль»). Прошедший через Сенат с минимальным перевесом законопроект о налогах и расходах был одобрен в конце недели и Палатой представителей, тоже с минимальным преимуществом. Законопроект получил 218 голосов «за» при 217 необходимых. 214 парламентариев высказались против (два республиканца присоединились к демократам, проголосовавшим как один против законопроекта).

Несмотря на все усилия, демократы не сумели склонить чашу весов в свою пользу.

Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис смог лишь отсрочить утверждение документа своей речью, продлившейся 8 часов 44 минуты и ставшей самой продолжительной в истории Палаты представителей.

Дональд Трамп незамедлительно подписал утвержденный закон. По этому случаю Южную лужайку Белого дома украсили флагами и гирляндами. Президент США вышел на балкон Белого дома, сопровождаемый первой леди. Толпа приглашенных встретила их аплодисментами и восторженными возгласами, кто-то даже выкрикивал признания в любви. Трамп в ответ помахал рукой и остановился, будто чего-то ждал.

В этот момент голос диктора объявил, что сейчас не просто прозвучит гимн, а над Белым домом пролетят бомбардировщики B-2 в сопровождении истребителей F-35. Дональд Трамп выпрямился, отдавая честь пролетающей эскадрилье, и вся Южная лужайка замерла в едином порыве патриотизма.

«После этой впечатляющей демонстрации американской мощи позвольте мне просто сказать: "Боже, благослови армию Соединенных Штатов и, Боже, благослови США"»,— провозгласил 47-й президент с балкона Трумэна (эта часть здания была достроена при президенте Гарри Трумэне и предназначается для публичных речей президента). После этого Дональд Трамп заявил, что Америка «побеждает, побеждает, побеждает как никогда раньше» и что, наконец, наступил «золотой век».

Сергей Строкань, Екатерина Мур, Вашингтон