Палата представителей Конгресса США приняла бюджетный билль Трампа

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект президента Дональда Трампа. Он предполагает увеличение госдолга страны на $3,3 трлн в течение десятилетия. Далее законопроект отправится на подпись главе Белого дома, сообщает NBC News. Этот законопроект стал причиной публичной ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

Голосование в Палате представителей, где сохраняется республиканское большинство, закончилось с результатом: 218 — «за», 214 — «против». Принятие решения, по формулировке NBC News, заняло 24 часа «переговоров и выкручивания рук».

Законопроект предполагает сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, при этом сохранятся налоговые льготы, действовавшие с первого президентского срока Дональда Трампа. Также поднимается потолок госдолга США — еще на $5 трлн.

В ходе одобрения проекта Сенатом, лидер демократов в парламенте Чак Шумер настоял на переименовании этой инициативы Дональда Трампа. Ранее документ проходил под именем The Big Beautiful Bill. «Это вовсе не "большой красивый билль". Теперь он называется просто "акт". На самом деле это "большая уродливая измена"»,— заявил господин Шумер журналистам. Одним из последствий законопроекта может стать потеря страховок миллионами американцев.

В начале июня владелец Tesla и SpaceX Илон Маск назвал законопроект Дональда Трампа «отвратительной мерзостью». Это привело к перепалке мужчин в соцсетях, в которой господин Маск намекнул на связь президента со скандальным делом Эпштейна. Господин Трамп заявил, что компанию предпринимателя стоит лишить субсидий.

Подробнее о «большом прекрасном» законопроекте — в материале «Билль или не билль».