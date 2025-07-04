Axios: Трамп и Зеленский обсудили поставки ПВО Украине

Звонок президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского длился около 40 минут, и главной его темой были потребности Украины в сфере противовоздушной обороны. Несколько осведомленных с ходом переговоров источников сообщили Axios, что господа Трамп и Зеленский договорились о поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) и оружия Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Владимир Зеленский написал по итогам разговора, что обсуждал с Дональдом Трампом «возможности ПВО». «Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире — о ситуации на фронте. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба», — написал он в своем Telegram-канале.

2 июля по приказу главы Пентагона Пита Хегсета США приостановили военную помощь Украине уже после отправки части оружия. 4 июля Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Киеву. Он подчеркнул, что теперь Вашингтон исходит из того, что США сами нуждаются в вооружении.