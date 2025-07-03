«Он мужественный человек, это ясно»

3 июля состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и возможность личной встречи. Как главы двух стран оценивали взаимодействие друг с другом в последнее время — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в Хельсинки (2018 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в Хельсинки (2018 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если у нас когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом господином Трампом, уверен, нам будет, о чем поговорить».

Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, 19 декабря 2024 года

«Слышим также его (Дональда Трампа.— “Ъ”) заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность».

Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ, 20 января 2025 года

«Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский.— “Ъ”) хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Может, да, а может, и нет. Я не знаю. Но он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушит Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в большой беде. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России. Так что я бы надеялся, что у нас с ним (с Путиным.— “Ъ”) будут хорошие отношения и мы найдем общий язык. И, знаете, я склонен надеяться, что он хочет заключить сделку».

Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете, 21 января 2025 года

«Я не хочу навредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным... Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 млн жизней».

Дональд Трамп в соцсети Truth Social, 22 января 2025 года

«Уладьте сейчас же и остановите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим "сделку", при этом в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие тарифы и санкции на все, что Россия продает США и различным другим странам».

Дональд Трамп в соцсети Truth Social, 22 января 2025 года

«У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы!»

Дональд Трамп, комментируя телефонный разговор с Владимиром Путиным, 12 февраля 2025 года

«У нас (с США.— “Ъ”), например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений».

Владимир Путин в ходе общения с журналистами во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, 19 февраля 2025 года

«Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее».

Дональд Трамп перед встречей делегаций России и США в Эр-Рияде, март 2025 года

«Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития на Украине и если я подумаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России. Это будет выглядеть так: если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в Соединенных Штатах. Пошлины на всю нефть будут от 25% до 50%».

Дональд Трамп в интервью NBC News, 30 марта 2025 года

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает по 5 тыс. солдат. Давайте уже заключим мирное соглашение».

Дональд Трамп в соцсети Truth Social, комментируя удар по украинской столице, 24 апреля 2025 года

«Это заставляет меня думать, что он, возможно, и не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос».

Дональд Трамп в соцсети Truth Social, комментируя удар по украинской столице, 26 апреля 2025 года

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой бойни. Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли заключение соглашения, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!.. Проведите встречу, сейчас же!!!»

Дональд Трамп в соцсети Truth Social, комментируя удар по украинской столице, 12 мая 2025 года

«Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году».

Владимир Путин на пресс-конференции, 19 мая 2025 года

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось… Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это правда. Но если это и есть его цель, то это приведет к падению России!»

Дональд Трамп, комментируя массированный российский удар по объектам ВПК Украины, нанесенный в ночь на 25 мая, в соцсети Truth Social

«Иногда ты видишь двоих детей, которые ненавидят друг друга и яростно дерутся в парке. Ты пытаешься их разнять — а они не дают себя остановить. И тогда, возможно, лучше дать им немного подраться, прежде чем разнимать. Это бывает в хоккее, в спорте — судьи дают игрокам немного побороться, а потом разнимают».

Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным, 4 июня 2025 года

«По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал: Путин не едет, потому что я не еду; а что ему там делать, когда меня там нет? И он прав. В этом смысле он абсолютно прав. Первое. Второе. Он также говорил неоднократно, что если бы "я был президентом, то этой войны бы не было". Я думаю, что и здесь он прав».

Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, 19 июня 2025 года

«Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем. Вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно».

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске, 27 июня 2025 года