Трамп подтвердил, что обсудил с Зеленским поставки Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине понадобятся американские ракеты Patriot для обороны. Он обсудил эту тему во время вчерашнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Господин Трамп назвал беседу «хорошей». На вопрос о том, согласятся ли Штаты нарастить поставки ракет Patriot Украине, президент США конкретного ответа не дал. «Они понадобятся им для обороны... Им понадобится что-то еще, потому что по ним наносят довольно сильный удар»,— сказал он (цитата по Reuters).

Источник агентства, знакомый с содержанием переговоров, заявил, что «с оптимизмом смотрит» на возможность возобновления поставок ракет Украине.

Разговор президентов США и Украины продлился около 40 минут. По данным Axios, господа Трамп и Зеленский договорились о поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) и оружия Киеву. 2 июля по распоряжению Пентагона США приостановили военную помощь Украине уже после отправки части оружия. 4 июля Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок. Германия также намерена закупать системы ПВО Patriot для передачи Украине.