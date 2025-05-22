Билль или не билль

В Конгрессе США идут ожесточенные споры по поводу масштабного налогово-бюджетного законопроекта — ключевой инициативы Дональда Трампа и его команды. С одной стороны, 47-й президент хочет сделать то, что обещал избирателям: улучшить их финансовое положение. С другой — он находится под давлением фискальных ястребов в партии, требующих сокращения социальных трат. В итоге президент Трамп оказался меж двух огней. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В ночь на 22 мая президент Дональд Трамп, казалось бы, отпраздновал победу: программный документ, прозванный им «Большим прекрасным биллем» (Big Beautiful Bill), после сложных переговоров внутри Республиканской партии наконец получил одобрение профильного комитета Палаты представителей.

За документ проголосовало восемь республиканцев, четыре демократа высказались против.

Один из главных критиков законопроекта, республиканец Чип Рой, воздержался. Однако в общении с журналистами он выразил удовлетворение тем, как изменился документ с момента рождения инициативы. В ближайшее время законопроект будет направлен на голосование полным составом Палаты представителей, а далее поступит в Сенат.

Документ разместился примерно на 1,1 тыс. страниц. Он должен навсегда закрепить налоговые льготы, которые были приняты в 2017 году, в ходе первого срока Дональда Трампа (согласованный ранее период их действия в ближайшее время истекает). Планируется ввести и новые нормы — например, налоговые льготы на чаевые и сверхурочные, а также льготы для родителей несовершеннолетних. Документ также позволит увеличить расходы на оборону и безопасность границ. Но одновременно с этим сократятся масштабы Medicaid (программы по оплате медицинских расходов для лиц с ограниченными доходами) и ужесточатся условия выдачи населению талонов на продукты питания. Также в числе мер — отмена налоговых послаблений для зеленой энергетики.

Судя по прошедшему голосованию, республиканцы едины в поддержке документа, но это единство мнимое. Хотя они сейчас контролируют все три ветви власти, включая обе палаты Конгресса, перспективы принятия документа до сих пор туманны.

Республиканцы не могут договориться между собой о том, чего же они хотят: угодить среднестатистическому избирателю или сократить расходы и высокий госдолг.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп привлек на свою сторону многих американцев, обещая им серьезные налоговые послабления и повышение уровня жизни. С другой стороны, он не раз говорил о необходимости сокращения госдолга и жесткой бюджетной экономии. И одно противоречит другому.

Оценив документ, Бюджетное управление Конгресса заявило: законопроект не сократит госдолг США, а добавит к нему около $2,3 трлн в течение следующих десяти лет. Этот вывод стал причиной того, что фискальные ястребы в Республиканской партии пошли в атаку на инициативу. Консерваторы старой закалки требовали более серьезного урезания бюджета и обещали торпедировать законопроект.

Под давлением этого крыла партии Дональд Трамп был вынужден отказаться от идеи повысить налоги для американцев с доходом выше $5 млн в год.

В итоге президенту и его команде пришлось пойти и на другие уступки, включая увеличение лимита вычетов государственных и местных налогов, а также ускорение внедрения новых требований к работе по программе Medicaid.

Издание Politico предупреждает: хотя администрация Трампа и пытается представить получившийся законопроект как победу для среднего класса и домохозяйств с доходом ниже среднего, одно только сокращение расходов на Medicaid может привести к потере медицинской страховки 8 млн американцев с низким доходом. А в аналитической записке Бюджетного управления Конгресса отмечается: 10% граждан с самым высоким доходом увидят увеличение своей прибыли, в то время как 10% с самым низким доходом понесут потери. Демократы уже дали понять, что обязательно используют этот аргумент на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году.

Рассматриваемый в Палате представителей пакет мер отражает наследие Республиканской партии как политической силы, которая делает ставку на стимулирование экономики путем снижения ставок для самых обеспеченных американцев, резюмирует Politico. При этом напрашивается вывод: даже несмотря на то, что Дональд Трамп бросает вызов другим элементам партийной ортодоксальности, в вопросе сотрудничества с американской элитой сменить вектор развития он пока не смог. Как признался Politico на условиях анонимности один высокопоставленный республиканец, ситуация вокруг «Большого прекрасного билля» — явный признак того, что партия все еще не готова идеологически принять трампизм, даже несмотря на его популярность среди избирателей.