О чем поговорили и не поговорили лидеры России и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 3 июля уже шестой с начала года телефонный разговор. В беседе, продлившейся почти час, лидеры двух стран традиционно обсудили тему Украины. «Обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий»,— рассказал журналистам по итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков. В свою очередь, Владимир Путин, по словам Юрия Ушакова, заявил своему американскому визави, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта на Украине, но не намерена отказываться от своей цели устранить все первопричины конфликта.

При этом Москва и Вашингтон сошлись в том, что дальнейшие переговоры России с Украиной должны продолжаться в двустороннем формате. Но ни конкретные даты третьего раунда переговоров, ни их содержание Путин и Трамп обсуждать не стали, равно как и затрагивать тему приостановки поставок вооружений США Киеву, о чем стало известно на этой неделе.

Кроме того, главы России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, перспективные совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса и даже возможность обмена кинопродукцией, которая продвигает традиционные российские и американские ценности. Господину Трампу, закрепившему в законодательстве Штатов два пола — мужской и женский,— эта идея, по свидетельству помощника Путина, понравилась.

В целом разговор президентов прошел на одной волне и был откровенным, резюмировал Юрий Ушаков. И добавил, что, хотя возможность личной встречи двух лидеров не обсуждалась, эта идея висит в воздухе.