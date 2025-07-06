Депутат попался на вылете

Зампред Челябинского заксобрания Константин Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России. Как стало известно «Ъ», он собирался вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier (регистрационный номер RA-67131), стоимостью свыше $50 млн. Однако Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на который приставы ранее наложили арест. На борту судебные приставы изъяли у господина Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России. Представители Константина Струкова задержание и попытку покинуть страну отрицают.

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Как ранее сообщал «Ъ», 2 июля Советский райсуд Челябинска в рамках иска Генпрокуратуры наложил ряд обеспечительных мер, в частности, запретив господину Струкову и членам его семьи выезд за рубеж. Генпрокуратура добивается изъятия активов господина Струкова как коррупционных.

Напомним, что Генпрокуратура требует изъять у Константина Струкова акции и доли 11 компаний, в том числе крупнейшего золотодобывающего предприятия — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»). По данным надзора, используя свой статус он завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на своих дочерей, а также подконтрольных ему лиц.

По информации правоохранительных органов, членам своей семьи Струков помог приобрести гражданство нескольких европейских стран. В частности, его дочь Александра Струкова является гражданкой Швейцарии и в России не живет, несмотря на то, что числится владельцем ряда юридических лиц на Урале. У самого господина Струкова в Черногории имеется собственный отельный бизнес, а в Сербии его жена владеет коммерческой компанией. По данным силовиков и налоговых органов, основные финансовые потоки Струкова, получаемые в России, затем направляются в недружественные страны.

Сотрудники ФСБ и СКР 2 июля провели обыски в офисах ПАО ЮГК и аффилированных с ним организаций в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. По данным «Ъ», пока оно возбуждено лишь по факту, и господин Струков ни в каком качестве в нем не фигурирует.

Ранее он заявил, что не намерен скрываться от правоохранительных органов. «Я на работе, спокойно работаю. … Я не собираюсь скрываться, мне и некуда»,— сказал он в разговоре с ТАСС.

При этом комментировать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании его активов в доход государства он отказался.

В «Южуралзолото» и родственники Константина Струкова данные о его предполагаемой попытке улететь за границу опровергают. По их словам, депутата никто не задерживал и он, несмотря на все проблемы, собирается оставаться на Родине.

«В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали»,— заявили СМИ в ПАО ЮГК.

Мария Локотецкая