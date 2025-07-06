Депутат попался на вылете
Глава «Южуралзолота» Константин Струков остановлен при попытке покинуть страну
Зампред Челябинского заксобрания Константин Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России. Как стало известно «Ъ», он собирался вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier (регистрационный номер RA-67131), стоимостью свыше $50 млн. Однако Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на который приставы ранее наложили арест. На борту судебные приставы изъяли у господина Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России. Представители Константина Струкова задержание и попытку покинуть страну отрицают.
Как ранее сообщал «Ъ», 2 июля Советский райсуд Челябинска в рамках иска Генпрокуратуры наложил ряд обеспечительных мер, в частности, запретив господину Струкову и членам его семьи выезд за рубеж. Генпрокуратура добивается изъятия активов господина Струкова как коррупционных.
Напомним, что Генпрокуратура требует изъять у Константина Струкова акции и доли 11 компаний, в том числе крупнейшего золотодобывающего предприятия — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»). По данным надзора, используя свой статус он завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на своих дочерей, а также подконтрольных ему лиц.
По информации правоохранительных органов, членам своей семьи Струков помог приобрести гражданство нескольких европейских стран. В частности, его дочь Александра Струкова является гражданкой Швейцарии и в России не живет, несмотря на то, что числится владельцем ряда юридических лиц на Урале. У самого господина Струкова в Черногории имеется собственный отельный бизнес, а в Сербии его жена владеет коммерческой компанией. По данным силовиков и налоговых органов, основные финансовые потоки Струкова, получаемые в России, затем направляются в недружественные страны.
Сотрудники ФСБ и СКР 2 июля провели обыски в офисах ПАО ЮГК и аффилированных с ним организаций в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. По данным «Ъ», пока оно возбуждено лишь по факту, и господин Струков ни в каком качестве в нем не фигурирует.
Ранее он заявил, что не намерен скрываться от правоохранительных органов. «Я на работе, спокойно работаю. … Я не собираюсь скрываться, мне и некуда»,— сказал он в разговоре с ТАСС.
При этом комментировать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании его активов в доход государства он отказался.
В «Южуралзолото» и родственники Константина Струкова данные о его предполагаемой попытке улететь за границу опровергают. По их словам, депутата никто не задерживал и он, несмотря на все проблемы, собирается оставаться на Родине.
«В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали»,— заявили СМИ в ПАО ЮГК.