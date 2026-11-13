Замглавы «Росмолодежи» Аширова отправили под домашний арест

Еще один фигурант дела — проректор «Синергии» по региональному развитию Михаил Ерофеев. Ему вынесли такую же меру пресечения. Вину он не признает. Днем в университете прошли обыски с изъятием документации. Обвинения самой «Синергии» или другим ее сотрудникам предъявлены не были. В пресс-службе учреждения сообщили, что все обязательства по контрактам выполнены в полном объеме, а результаты работ были приняты заказчиком.