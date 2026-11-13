Замглавы «Росмолодежи» Аширова отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу замглавы «Росмолодежи» Дениса Аширова и отправил его под домашний арест до 10 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».
Господину Аширову вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело связано с госконтрактами на создание онлайн-курса повышения квалификации, которые «Росмолодежь» заключила в 2023 и 2024 годах с частным университетом «Синергия». Общая стоимость соглашений составила 40,5 млн руб.
Денис Аширов занимает пост заместителя главы «Росмолодежи» с 2022 года. До этого он руководил штабом московского отделения «Молодой Гвардии Единой России» и возглавлял общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева.
Еще один фигурант дела — проректор «Синергии» по региональному развитию Михаил Ерофеев. Ему вынесли такую же меру пресечения. Вину он не признает. Днем в университете прошли обыски с изъятием документации. Обвинения самой «Синергии» или другим ее сотрудникам предъявлены не были. В пресс-службе учреждения сообщили, что все обязательства по контрактам выполнены в полном объеме, а результаты работ были приняты заказчиком.