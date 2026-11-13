Власти Москвы объявили об изменении парковочных тарифов в январе 2027 года

Дептранс Москвы сообщил об изменениях в работе городских парковок, которые начнут действовать с 18 января 2027 года. В районах между Третьим транспортным кольцом и МКАД так называемый «пониженный» тариф за парковку увеличат с 40 руб. в час. до 50 руб. в час. Такой тариф применяется, как правило, на наименее загруженных улицах в периферийных районах.