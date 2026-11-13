Власти Москвы объявили об изменении парковочных тарифов в январе 2027 года
Дептранс Москвы сообщил об изменениях в работе городских парковок, которые начнут действовать с 18 января 2027 года. В районах между Третьим транспортным кольцом и МКАД так называемый «пониженный» тариф за парковку увеличат с 40 руб. в час. до 50 руб. в час. Такой тариф применяется, как правило, на наименее загруженных улицах в периферийных районах.
Кроме того, на нескольких улицах в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле. Сейчас эти стоянки заполняются менее, чем на 50%, снижение цены поможет повысить спрос на места, пояснили в дептрансе.
За последние две недели это уже третье по счету сообщение дептранса об изменении работы парковок, которые начнут действовать в несколько этапов. С 17 декабря власти расширят список улиц с динамическим тарифом (меняется в реальном времени в зависимости от загруженности парковки), максимальная цена составит 950 руб. в час. С 25 декабря в зону платных парковок войдет ряд улиц в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.
Подробнее обо всех запланированных парковочных нововведениях сообщается на Едином транспортном портале Москвы.