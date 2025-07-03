Чем известен президент ЮГК Константин Струков

Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием изъять активы зампреда законодательного собрания Челябинской области и главы ЮГК Константина Струкова. Подробности биографии чиновника и золотодобытчика — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Константин Иванович Струков родился 10 сентября 1958 года в поселке Димитровский Оренбургской области. В 1980 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова. Горный инженер, доктор технических наук (2018), действительный член Академии горных наук РФ (2019), профессор Магнитогорского государственного технического университета (2022).

Карьеру начал в 1980 году на предприятии «Караганда уголь». В 1994-м создал в Башкирии предприятие по добыче золота «Купрум». В 1997 году выкупил активы обанкротившейся компании «Южуралзолото» и учредил одноименное ЗАО, в которое вошло несколько предприятий, в том числе две золотоизвлекательные фабрики и лицензия на крупнейшее месторождение золота на Южном Урале — Светлинское.

В 2007 году ЗАО было реорганизовано в ООО УК ЮГК, президентом и единственным владельцем которого стал Константин Струков. В 2002–2006 годах также был гендиректором ОАО «Челябинская угольная компания».

Помимо головной компании ООО УК ЮГК господин Струков контролирует ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК), в котором он владеет долей в 99,99%. Оставшаяся часть принадлежит его дочери Евгении Кузнецовой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2024 год составила 25 млрд руб., годом ранее — 33,9 млрд руб. В компании работают около 15 тыс. человек. В 2024 году ООО УК ЮГК и ПАО ЮГК были включены в санкционные списки США. В 2025 году ПАО ЮГК попало в 16-й пакет санкций Евросоюза.

ПАО ЮГК занимает четвертое место по производству золота в России, инфраструктура компании состоит из десяти месторождений рудного золота, семи месторождений, где ведутся доразведка и подготовка к добыче, и восьми перерабатывающих предприятий.

С 2011 года господин Струков регулярно входил в рейтинги 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Пик его финансового состояния пришелся на 2021 год, когда его активы оценивались в $2,8 млрд (55-е место). В том же году занял первое место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, заработав более 8,6 млрд руб.

Член партии «Единая Россия» с 2005 года. Депутат законодательного собрания Челябинской области с 2000 года, переизбирался пять раз. В действующем VII созыве также занимает пост зампреда и возглавляет комитет по экологии и природопользованию.

Несколько раз обвинялся СМИ в загрязнении атмосферы в Челябинской области. В 2012 году премьер-министр РФ Владимир Путин посетил город Коркино и поселок Роза, расположенные вблизи Коркинского угольного разреза, где вела разработку компания господина Струкова. В ходе визита премьер провел рабочее совещание и дал указание губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу расселить около 32 тыс. местных жителей, проживающих в радиусе 1 км от угольного разреза. В 2015 году министерство строительства и дорожного хозяйства Челябинской области отчиталось об успешной реализации программы.

Награжден ведомственным знаком «Шахтерская слава» I (2007), II (2005) и III (2002) степени, золотым знаком «Горняк России» (2003), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021).

Женат, двое детей. Меценат, поддерживает культурные, спортивные, образовательные и социальные проекты.