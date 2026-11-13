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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
ЭкономикиМакроэкономика

ВВП России вырос на 1% в третьем квартале

ВВП России в третьем квартале увеличился на 1% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Оценку представил Росстат. Во втором квартале показатель был на уровне 1,3%. Минэкономразвития ранее оценивало рост экономики в третьем квартале в 0,6%. Центробанк — в 1%.
Наибольший рост оборота зафиксирован в следующих сферах:

  • общественное питание (+5,2%);

  • розница (+4,2%);

  • водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+3,5%);

  • грузооборот (+2,7%);

  • обрабатывающие производства (+2,5%);

  • строительство (+2%).

Падение наблюдается в сельском хозяйстве (-3,9%), пассажирообороте, (-3%), добыче полезных ископаемых (-2,7%) и оптовом товарообороте (-0,7%).
Подробнее о динамике роста ВВП в России — в материале «Ъ» «Экономика в пределах прогноза».
Росстат
ВВП России