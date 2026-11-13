ВВП России вырос на 1% в третьем квартале
ВВП России в третьем квартале увеличился на 1% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Оценку представил Росстат. Во втором квартале показатель был на уровне 1,3%. Минэкономразвития ранее оценивало рост экономики в третьем квартале в 0,6%. Центробанк — в 1%.
Наибольший рост оборота зафиксирован в следующих сферах:
общественное питание (+5,2%);
розница (+4,2%);
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+3,5%);
грузооборот (+2,7%);
обрабатывающие производства (+2,5%);
строительство (+2%).
Падение наблюдается в сельском хозяйстве (-3,9%), пассажирообороте, (-3%), добыче полезных ископаемых (-2,7%) и оптовом товарообороте (-0,7%).