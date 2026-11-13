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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Фото

Лучшие фото недели

“Ъ” собрал запоминающиеся кадры 7–13 ноября
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, закрытие «Новой газеты» (признана иноагентом) и другие события — в фотогалерее “Ъ”.
София Ильтерякова на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Альфа-Банк Кубок сильнейших»
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София Ильтерякова на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Альфа-Банк Кубок сильнейших»

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Слева направо: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ в Большом Кремлевском дворце
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Слева направо: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ в Большом Кремлевском дворце

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Министр обороны России Андрей Белоусов (слева) и помощник президента Юрий Ушаков на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе
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Министр обороны России Андрей Белоусов (слева) и помощник президента Юрий Ушаков на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (слева) и президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин перед началом заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (слева) и президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин перед началом заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с главами представительств иностранных государств в НКЦ им. В.В. Терешковой
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с главами представительств иностранных государств в НКЦ им. В.В. Терешковой

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Коридоры Государственной Думы Российской Федерации
7/267/26

Коридоры Государственной Думы Российской Федерации

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Депутаты Надежда Школкина (вторая справа) и Николай Иванов (второй слева) перед началом пленарного заседания Госдумы РФ
8/268/26

Депутаты Надежда Школкина (вторая справа) и Николай Иванов (второй слева) перед началом пленарного заседания Госдумы РФ

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Депутат Иван Мельников перед пленарным заседанием Госдумы РФ
9/269/26

Депутат Иван Мельников перед пленарным заседанием Госдумы РФ

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Депутат Виктор Бут (второй слева) перед началом пленарного заседания Госдумы РФ
10/2610/26

Депутат Виктор Бут (второй слева) перед началом пленарного заседания Госдумы РФ

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Заседание комитета Госдумы РФ по экономической политике
11/2611/26

Заседание комитета Госдумы РФ по экономической политике

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Видеокамера в фойе здания Госдумы РФ
12/2612/26

Видеокамера в фойе здания Госдумы РФ

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Бывший министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на оглашении приговора в Таганском районном суде
13/2613/26

Бывший министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на оглашении приговора в Таганском районном суде

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Акция сторонников КПРФ у крейсера «Аврора», приуроченная к 109-й годовщине Октябрьской революции
14/2614/26

Акция сторонников КПРФ у крейсера «Аврора», приуроченная к 109-й годовщине Октябрьской революции

Марина Мамонтова / Коммерсантъ

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Общественный деятель Елена Панфилова на митинге по поводу закрытия «Новой газеты» (признана иноагентом)
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Общественный деятель Елена Панфилова на митинге по поводу закрытия «Новой газеты» (признана иноагентом)

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Церемония прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве
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Церемония прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков вручает награду актрисе Алисе Фрейндлих на II церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
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Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков вручает награду актрисе Алисе Фрейндлих на II церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Выставка «Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда» в Мультимедиа Арт Музее (МАММ)
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Выставка «Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда» в Мультимедиа Арт Музее (МАММ)

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Актеры Леонид Каневский (слева) и Евгений Стычкин на премьера фильма «Лиля» в кинотеатре «Художественный»
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Актеры Леонид Каневский (слева) и Евгений Стычкин на премьера фильма «Лиля» в кинотеатре «Художественный»

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Выставка Музея Московского Кремля «Яков Брюс: шотландский гений Петровской эпохи» в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы
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Выставка Музея Московского Кремля «Яков Брюс: шотландский гений Петровской эпохи» в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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