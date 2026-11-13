Лучшие фото недели

Пятница, 13.11.2026
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Выпуск газеты №210
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София Ильтерякова на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Альфа-Банк Кубок сильнейших»
Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Слева направо: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ в Большом Кремлевском дворце
Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Министр обороны России Андрей Белоусов (слева) и помощник президента Юрий Ушаков на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (слева) и президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин перед началом заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с главами представительств иностранных государств в НКЦ им. В.В. Терешковой
Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Коридоры Государственной Думы Российской Федерации
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Депутаты Надежда Школкина (вторая справа) и Николай Иванов (второй слева) перед началом пленарного заседания Госдумы РФ
Депутат Иван Мельников перед пленарным заседанием Госдумы РФ
Депутат Виктор Бут (второй слева) перед началом пленарного заседания Госдумы РФ
Заседание комитета Госдумы РФ по экономической политике
Видеокамера в фойе здания Госдумы РФ
Бывший министр России по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на оглашении приговора в Таганском районном суде
Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Акция сторонников КПРФ у крейсера «Аврора», приуроченная к 109-й годовщине Октябрьской революции
Марина Мамонтова / Коммерсантъ
Общественный деятель Елена Панфилова на митинге по поводу закрытия «Новой газеты» (признана иноагентом)
Ирина Бужор / Коммерсантъ
Церемония прощания с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве
Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков вручает награду актрисе Алисе Фрейндлих на II церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Выставка «Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда» в Мультимедиа Арт Музее (МАММ)
Актеры Леонид Каневский (слева) и Евгений Стычкин на премьера фильма «Лиля» в кинотеатре «Художественный»
Выставка Музея Московского Кремля «Яков Брюс: шотландский гений Петровской эпохи» в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы