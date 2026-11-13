На Канье Уэста подали в суд за то, что он запер в школе музыканта
Оперный певец и композитор Чейз Тейлор подал иск к рэперу Канье Уэсту. Чейз Тейлор утверждает, что в 2019 году рэпер запер его в помещении для репетиций школьного оркестра в штате Вайоминг, чтобы он за четыре дня написал музыку для библейской оперы «Навуходоносор». Об этом сообщил Rolling Stone, в распоряжении которого есть текст искового заявления.
В иске утверждается, что изначально Канье Уэст пригласил Чейза Тейлора исполнить сольную партию. Музыкант полагал, что опера была уже полностью готова. Чейз Тейлор прилетел из Северной Каролины в Вайоминг, когда до начала репетиций оставалась неделя. Его отвезли в среднюю школу, в репетиционный класс, и заперли там. Только тогда Чейзу Тейлору сообщили, что опера еще не готова и ему предстоит написать большую часть музыкальных партий «всего за четыре дня».
«Чтобы добиться от Тейлора подчинения, ответчики — в том числе Уэст — пообещали ему щедрое вознаграждение, указание его имени в качестве продюсера и дальнейшее сотрудничество»,— указано в документе. В иске отмечается, что господин Тейлор просил его отпустить, но его игнорировали.
Премьера оперы «Навуходоносор» состоялась в ноябре 2019 года. Канье Уэст посвятил свой проект Навуходоносору II, который правил Нововавилонским царством 40 лет и захватил Иерусалим. Сюжет был основан на библейской истории из Книги пророка Даниила. Сам рэпер проводил прямую аналогию между собственной жизнью и судьбой царя.