Так говорил Эрнст

Высказавшись таким образом за все человечество, гендиректор «Первого» перешел к делам насущным. Он предупредил, что только сейчас в мире наступил реальный, а не календарный XXI век — как реальный XX век пришел с Первой мировой войной, а век XIX — с наполеоновскими войнами. Немного отвлекшись, Константин Эрнст рассказал, будто сто с лишним лет назад американский бизнесмен Генри Форд встречался с «правящими кругами Англии, Франции и Германии — главных поджигателей будущей войны», безуспешно пытаясь эту самую войну предотвратить. «Ничего вам это не напоминает? — торжествующе спросил зал господин Эрнст.— Когда спустя 100 лет мы бесконечно пытались со всеми договориться: Минские соглашения, парижские переговоры, женевские переговоры — все бесполезно. Ну ничего не поделаешь, времена не выбирают, в них живут и, к сожалению… ну вы сами знаете». Видимо, гендиректор «Первого» решил не портить аудитории настроение словом «умирают».