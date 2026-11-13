Так говорил Эрнст
Гендиректор «Первого канала» поделился своим видением будущего
В пятницу, 12 ноября гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст выступил на симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия». Человек, который каждый день показывает зрителям картину настоящего, решил высказаться о будущем — и сразу по широкому кругу вопросов, поминая модных в этом сезоне Стругацких и вечного Мишеля Фуко. Спецкорр “Ъ” Александр Черных внимательно выслушал господина Эрнста и не смог определиться, что его больше впечатлило: призыв не бояться говорить «ужасную дискомфортную правду» или ролик об угрозе искусственного интеллекта, сделанный с использованием этого самого ИИ.
Первая часть выступления Константина Эрнста больше походила на стендап: соблюдая законы жанра, он безжалостно «прожарил» организаторов, зрителей и конкурентов. «По-моему, нет ничего глупее, чем поверить, что есть какие-то специальные люди, знающие будущее»,— заявил он на конференции, посвященной как раз этому вопросу. И походя добавил, что «на каналах некоторых коллег» все еще «живет дело» легендарной слепой пророчицы Ванги.
Футурологию он объявил лженаукой. А философа Фрэнсиса Фукуяму, который в 1992 году неосторожно анонсировал «конец истории» путем перехода всего человечества в либеральный рай, и вовсе назвал «лжецом». «С тех пор если и наступил конец, так только в апокалиптическом смысле. Наступил, а точнее наступает»,— сказал Константин Эрнст. И продолжил уже совсем в стиле Виктора Пелевина: «На этом самом конце — давайте назовем его "концом Фукуямы",— мы и болтаемся вместе с остальным миром с переменным успехом».
Посерьезнев, господин Эрнст посоветовал искать реальный образ будущего в творчестве писателей-фантастов.
Сейчас люди часто спрашивают о будущем искусственный интеллект, посетовал докладчик. Это большая ошибка, ведь ИИ «по определению ничего про будущее знать не может», поскольку «весь объем его знаний для анализа — из прошлого». Здесь Константин Эрнст начал рассуждать совершенно по-воландовски: «Человечество — за последнюю тысячу лет, по крайней мере,— очень мало изменилось в главном: в своих мотивах. Они фундаментальные, шекспировские. Люди хотят власти, славы, денег; глубже — обладания. А маскируют это различными приличными альтруистическими вывесками». В частности, «тщеславным желанием выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле».
Высказавшись таким образом за все человечество, гендиректор «Первого» перешел к делам насущным. Он предупредил, что только сейчас в мире наступил реальный, а не календарный XXI век — как реальный XX век пришел с Первой мировой войной, а век XIX — с наполеоновскими войнами. Немного отвлекшись, Константин Эрнст рассказал, будто сто с лишним лет назад американский бизнесмен Генри Форд встречался с «правящими кругами Англии, Франции и Германии — главных поджигателей будущей войны», безуспешно пытаясь эту самую войну предотвратить. «Ничего вам это не напоминает? — торжествующе спросил зал господин Эрнст.— Когда спустя 100 лет мы бесконечно пытались со всеми договориться: Минские соглашения, парижские переговоры, женевские переговоры — все бесполезно. Ну ничего не поделаешь, времена не выбирают, в них живут и, к сожалению… ну вы сами знаете». Видимо, гендиректор «Первого» решил не портить аудитории настроение словом «умирают».
Затем Константин Эрнст предложил обратиться к опыту античности.
«Там было три категории граждан. Первая — это большинство, болото. Оно всегда молчит. Вторая — сикофанты. Это те, кто владеют искусством быть приятным, не раздражать сограждан, власть имущих.— рассказал гендиректор "Первого канала".— И наконец, третья, самая немногочисленная, но главная — парессиасты. Те, кто владеет искусством говорить опасную правду, часто с риском для себя. У каждого гражданина полиса было это право, право парессии. И обращаясь к правителю, гражданин мог апеллировать к нему, к праву говорить правду в глаза. Мужество истины, как называл его Мишель Фуко».
Господин Эрнст настаивал, что «навык и умение говорить дискомфортную, опасную, ужасную правду о себе самом» — очень важная вещь. Именно она позволила западному человеку изменяться и создавать свое будущее — «полтысячелетия доминирования». «Так вот, мой прогноз: если сейчас Запад поглотит религия комфорта, нежелание рисковать и разговаривать ни с кем, кроме себя,— это его убьет, разрушит это призрачное величие прямо на наших глазах»,— сказал господин Эрнст.
Российское общество гендиректор «Первого» призвал «быть другими»: «Не лениться и не бояться боли, упорно узнавать себя. Как бы это ни было тяжело и мучительно».
Напоследок Константин Эрнст показал залу короткий ролик — «гениальный прогноз, во многом уже сбывшийся и слегка уточненный нами». Это оказался отрывок из фильма-клипа «Стена» группы Pink Floyd. На экране школьники падали в мясорубку, на которую умельцы «Первого канала» нанесли логотипы популярных ИИ-моделей. За этим процессом, улыбаясь, наблюдали учителя с лицами владельцев ИИ-компаний. Судя по всему, эти «уточнения» были сделаны с использованием ИИ-технологий.