FT: гендиректору Arm Рене Хаасу предложили возглавить Nvidia
Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу с предложением возглавить компанию. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Рене Хаас был сотрудником Nvidia более 10 лет назад, проработав в компании около семи лет. С 2022 года господин Хаас возглавляет британского разработчика чипов Arm.
12 ноября Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia. Это произошло после скандала, связанного с его романом с предполагаемой китайской шпионкой. Сейчас обязанности генерального директора Nvidia временно исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс. За последние пять дней акции Nvidia упали на 16%.