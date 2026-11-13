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Мир

FT: гендиректору Arm Рене Хаасу предложили возглавить Nvidia

Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу с предложением возглавить компанию. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Генеральный директор Arm Рене Хаас

Генеральный директор Arm Рене Хаас

Kim Kyung-Hoon / Reuters

Рене Хаас был сотрудником Nvidia более 10 лет назад, проработав в компании около семи лет. С 2022 года господин Хаас возглавляет британского разработчика чипов Arm.
12 ноября Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia. Это произошло после скандала, связанного с его романом с предполагаемой китайской шпионкой. Сейчас обязанности генерального директора Nvidia временно исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс. За последние пять дней акции Nvidia упали на 16%.
Подробности — в материале «Ъ» «Ушел по любви».