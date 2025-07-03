Инвесторы ЮГК учатся на примерах предшественников

Требование Генпрокуратуры изъять активы президента «Южуралзолото» Константина Струкова в очередной раз обрушили котировки ценных бумаг компании. Акции падали в цене на 17%, а стоимость облигаций опускалась значительно ниже номинала. Однако уже к середине дня ситуация стабилизировалась, что позволило отыграть часть утреннего падения. Причем в отношении долговых ценных бумаг инвесторы настроены более спокойно. Они не исключают сложностей с текущими выплатами, однако надеются на исполнение обязательств даже в случае смены собственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис компании «Южуралзолото»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Офис компании «Южуралзолото»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Уже на утренней сессии Московской биржи 3 июля акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) упали в цене на 17%, до 47,6 коп. Котировки облигаций (два выпуска объемом 10,2 млрд руб.) в первой половине дня на биржевых торгах падали на 6–10 п. п., до 91,6% и 92,5% от номинала.

Впрочем, к продолжению игры на понижение в отношении этих ценных бумаг участники рынка были настроены уже после событий предыдущего дня, когда прошли обыски в офисах компании.

Кроме того, это не первый кейс с национализацией, отмечают они. В частности, за два дня после задержания и ареста основателя и бенефициара «Русагро» Вадима Мошковича акции компании потеряли почти 25% (см. “Ъ” от 28 марта), а в настоящее время торгуются в два раза ниже, чем до действий силовиков. После задержания главы совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева котировки акций компании упали на 8% (см. “Ъ” от 30 мая), а к настоящему времени потеряли в цене более 20%.

«Южуралзолото» занимает шестое место в РФ по добыче золота. Согласно отчетности по МСФО, в 2024 году выручка «Южуралзолото» составила 75,9 млрд руб., чистая прибыль превысила 8,8 млрд руб. В ходе первичного размещения акций в ноябре 2023 года компания привлекла 7 млрд руб. В июне 2024 года ЮГК провела SPO на сумму 8 млрд руб. В настоящее время капитализация компании оценивается в 133 млрд руб., а free-float — в 10%.

Вместе с тем участники рынка указывают, что после открытия основной сессии на рынке появились покупатели. Как отмечает портфельный управляющий из крупной УК, это мог быть кто-то из крупных акционеров, возможно, что какой-то пакет акций был в залоге, и чтобы не сработал margin-call, искусственно поддерживали цены. Уже к 14:00 котировки акций ЮГК отыграли частично утренний провал. Вблизи достигнутой отметки 52 коп. сделки продолжались фактически до закрытия торгов. По сравнению с закрытием среды акции потеряли в цене 9,5%, а за два дня — 23%.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что поддержка на рынке акций может быть сказана в том числе с тем, что, по имеющейся информации, «Финам» стал «закрывать короткие позиции в акциях ЮГК». При это, как пояснил руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин, «новые "шорты" клиенты открывать не могут, так как акции упали в цене более чем на 5%».

К закрытию биржевых торгов котировки облигаций вернулись к значениям 94,5% и 98% от номинала, что обеспечивало доходность по более длинной бумаге в размере 12,6% годовых, а по более короткой (с погашением в октябре 2025 года) — 29% годовых.

Рынок немного устал от бесконечных претензий госорганов к ЮГК, поэтому ряд инвесторов полагают, что при новом собственнике работа компании будет более стабильной и корпоративное управление даже может улучшиться, говорят собеседники “Ъ”. Но в целом, как показывает пример Домодедово, смена собственника не влияет на операционную деятельность и выплаты по облигациям.

По словам портфельного управляющего крупной УК, «потенциально могут быть какие-то обеспечительные меры, могут все выплаты вовне приостановить». Аналогичная ситуация была с компанией «Борец» (см. “Ъ” от 21 марта), и в этом случае котировки ЮГК могут упасть до 75–80% от номинала, отмечает собеседник “Ъ”. Однако рынок «пока не закладывает такой сценарий», указывает он.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин