С «Борца» что возьмешь

Ряд инвесторов, прежде всего физических лиц, не могут получить причитающиеся им купонные выплаты по облигациям компании «Борец Капитал», активы которой арестованы. При этом в отношении большинства профучастников рынка выплаты купонного дохода осуществляются. В НРД объясняют такую избирательность ограничениями, «наложенными уполномоченными органами». Ассоциация облигационеров попросила вмешаться в ситуацию Банк России, но юристы считают, что без суда не обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В четверг, 20 марта, Ассоциация владельцев облигаций (АВО) отправила обращение в Банк России с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг выпусков облигаций компании «Борец Капитал» (с письмом ознакомился “Ъ”). По данным ассоциации, купонные выплаты по этим ценным бумагам получили владельцы облигаций-профучастников, но не инвесторы-физлица. Это объясняется тем, что «в депозитарии брокеров не поступали денежные средства из НРД (Национальный расчетный депозитарий.— “Ъ”) в связи с их арестом судебным приставом в рамках обеспечительных мер, принятых судом».

В феврале 2025 года Арбитражный суд Калининградской области по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий холдинга «Борец», производителя оборудования для нефтедобычи (см. “Ъ” от 11 февраля). По данным Rusbonds, у компании «Борец Капитал» в обращении находятся два рублевых выпуска облигаций на 21 млрд руб., один выпуск замещающих облигаций на $350 млн. Ранее компания сообщила, что из-за обеспечительных мер не сможет в срок выплатить купон по бондам серии 001P-02. Но в начале марта, после замены судом обеспечительных мер, компания смогла перечислить в НРД 151 млн руб. для выплаты купона.

Впрочем, по словам источника “Ъ” в брокерской компании, там также не получили купон: якобы НРД сообщил, что компания «не входит в перечень получателей выплат». Источник “Ъ” в другой брокерской компании сообщил, что на своем счете не имел этих бумаг, а клиентам давал доступ к трем выпускам. «По первому выпуску должны были выплатить 17 марта, но деньги не поступили, по второму выпуску — 20 марта, купон по третьему выпуску 28 февраля был выплачен с опозданием»,— рассказывает собеседник “Ъ”. В «Финаме» сообщили, что на своих счетах эти бумаги также не имели, клиенты имели их в небольшом количестве, но выплат по ним не было.

В НРД подтвердили факт выплаты профучастникам «с учетом ограничений, наложенных уполномоченными органами». При этом там рекомендовали «инвесторам, имеющим право на выплаты, обращаться за дополнительной информацией к своему депозитарию, где инвестору открыт счет депо, и/или к эмитенту облигаций».

Обращение АВО в ЦБ вряд ли поможет держателям облигаций «Борца» в данной ситуации, считают юристы. Банк России не может обязать депозитарий игнорировать решение суда, даже если бы регулятор не был согласен со сложившейся ситуацией, указывает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. При этом решение о снятии обеспечительных мер может быть принято либо по завершении основного спора, либо по ходатайству прокуратуры, либо в случае, если сам эмитент сможет убедить суд вышестоящей инстанции, что ограничения были установлены необоснованно, отмечает юрист. Обращение АВО является значимым «с точки зрения общественного резонанса», считает руководитель направления фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко. Нынешняя ситуация «вызывает вполне обоснованное раздражение со стороны владельцев облигаций-физлиц, которых профучастники активно и зачастую навязчиво призывают вкладываться в отечественные финансовые инструменты, а потом оставляют один на один с подобными проблемами», отмечает юрист.

Владельцам этих облигаций так же, как и владельцам облигаций Домодедово (см. “Ъ” от 18 марта), нужно обращаться в суд — это дает хоть какие-то шансы на решение вопроса, считает источник “Ъ” в брокерской компании. Но то, что такие ситуации учащаются и решения принимаются без учета прав добросовестных приобретателей ценных бумаг, это серьезный удар по фондовому рынку, считает он. Такая ситуация противоречит тому, что у всех инвесторов равные права, и идет вразрез с задачей по развитию фондового рынка, считает управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова. По ее оценке, доля физлиц может составить около 5,7% от объема облигаций этой компании, или 1,2 млрд руб.

В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Ксения Куликова, Ян Назаренко