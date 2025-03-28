Фондовому рынку арестовали рост

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) впервые за полтора месяца откатился ниже уровня 3100 пунктов. Причем только за последние два он потерял почти 2%. Игра на понижение активизировалась на фоне ареста главы компании «Русагро» Вадима Мошковича. При этом акции компании оказались лидерами последних двух дней и по снижению котировок, и по объемам торгов. Впрочем, общий экономический фон с учетом ускорения инфляции также не радует инвесторов. К тому же они не видят и прогресса в разрешении украинского конфликта, что ведет к распродаже ценных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

27 марта индекс Московской биржи первые за полтора месяца опустился ниже уровня 3100 пунктов. В ходе основной сессии он достигал 3076,04 пункта, минимума с 13 февраля, а закрылся на отметке 3083,99 пункта, потеряв за день почти 2%. За две недели индекс потерял более 5%, причем игра на понижение усилилась в последние два дня.

Поводом для «медвежьих» настроений стало задержание и последовавший за ним арест основателя и бенефициара компании «Русагро» Вадима Мошковича. Акции компании оказались в лидерах падения в последние два дня. 26 марта на основной сессии они потеряли в цене 19,5%, а на следующий день — еще 9%, остановившись на отметке 166,1 руб. В эти дни они стали лидерами по объему торгов (суммарно более 32 млрд руб.), обогнав такие «голубые фишки», как «Газпром», Сбербанк и «Т-Технологии». При этом, как пояснили в «Финаме», акции «Русагро» не входят в индекс Московской биржи, но такие события всегда отпугивают инвесторов. При этом наиболее ликвидные акции потеряли в цене за эти дни 2–5%.

Впрочем, общая конъюнктура российского рынка остается умеренно негативной. В частности, по словам аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, индекс Московской биржи демонстрирует снижение на фоне неопределенности в геополитике. «В условиях затянувшихся переговоров (между Россией и США по поводу военного конфликта на Украине.— “Ъ”) и отсутствия ясности по дальнейшим действиям участники рынка предпочитают фиксировать прибыль и сокращать позиции, что приводит к просадке индекса»,— отмечает он. Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых также связывает продажи в акциях с отсутствием «значимого прогресса в украинском конфликте и в вопросе ослабления санкций». В Сбербанке отметили, что ожидания рынка относительно быстрого прогресса в переговорах могли не оправдаться. В результате это привело к снижению спроса на аукционах Минфина, росту доходностей ОФЗ и снижению оценки акций. Так, накануне были размещены гособлигации на сумму менее 30 млрд руб., минимальный объем за последние два месяца. При этом и спрос инвесторов (63,7 млрд руб.) также оказался минимальным за этот период.

Кроме того, давление на фондовый рынок оказывают и макроэкономические данные. Как отмечает исполнительный директор—старший аналитик отдела анализа рынка акций Сбербанка Андрей Крылов, давление на индекс Московской биржи оказывает крепкий курс рубля. «В базе расчета индекса 62% приходится на экспортно ориентированные компании, прибыль которых снижается» из-за укрепления российской валюты, отмечает он. По оценке эксперта, «рубль сейчас переоценен», а равновесный уровень курса доллара составляет около 93 руб./$. Вместе с тем внебиржевой курс доллара с начала марта не поднимался выше 91 руб./$, а в последние две недели был в районе 84 руб./$.

Кроме того, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что вышедшие накануне данные Росстата о возобновлении роста недельной инфляции сказались негативно на настроениях инвесторов. Так, рост потребительских цен с 18 по 24 марта составил 0,12%, тогда как неделей ранее равнялся 0,06%. За неполные три месяца 2025 года цены выросли уже на 2,4%, а в годовом выражении инфляция достигла 10,47%.

Кирилл Климентьев констатирует, что основное давление на рынок оказывают именно ожидания — «участники торгов реагируют на недостаток конкретных шагов в политике и экономике, что вынуждает их занимать более осторожную позицию». Наталия Малых не исключает, что в ближайшее время индекс IMOEX закроет гэп от 13 февраля (после первых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа), скорректировавшись до 3000–3050 пунктов.

Кирилл Балабанов